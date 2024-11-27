Видео. Ливанцы ликуют в связи с соглашением о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах"

В городе Сидон перемещенные ливанские семьи во вторник вечером ликовали по поводу достигнутого между Израилем и "Хезболлах" соглашения о прекращении огня.

"Наша радость очень велика. Конечно, мы не можем не печалиться о наших мучениках", — сказал Камаль аль-Хадж Али перед объявлением о перемирии.

"Мы счастливы, потому что вернемся домой, на юг", — добавила Хала Саид, которая была вынуждена покинуть свой дом в городе Тир.

Шиитская группировка "Хезболлах" усилила атаки на Израиль после 7 октября 2023 года - в знак солидарности с движением ХАМАС. В ответ израильтяне начали военную операцию на юге Ливана. Бейрут сообщал о тысячах жертв и о перемещении из-за обстрелов четверти населения страны.

Прекращение огня между Израилем и "Хезболлах" стало первым важным шагом на пути к нормализации ситуации в регионе после нападения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. Однако это перемирие не решает проблему разрушительной войны в секторе Газа.