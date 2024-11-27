NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
Перемещенные ливанцы возвращаются домой. 27.11.2024.
No Comment

Видео. Ливанцы ликуют в связи с соглашением о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах"

Последние обновления:

В среду 27 ноября, когда вступило в силу перемирие между Израилем и "Хезболлах", перемещенные из-за конфликта ливанцы начали возвращаться на юг страны.

В городе Сидон перемещенные ливанские семьи во вторник вечером ликовали по поводу достигнутого между Израилем и "Хезболлах" соглашения о прекращении огня.

"Наша радость очень велика. Конечно, мы не можем не печалиться о наших мучениках", — сказал Камаль аль-Хадж Али перед объявлением о перемирии.

"Мы счастливы, потому что вернемся домой, на юг", — добавила Хала Саид, которая была вынуждена покинуть свой дом в городе Тир.

Шиитская группировка "Хезболлах" усилила атаки на Израиль после 7 октября 2023 года - в знак солидарности с движением ХАМАС. В ответ израильтяне начали военную операцию на юге Ливана. Бейрут сообщал о тысячах жертв и о перемещении из-за обстрелов четверти населения страны.

Прекращение огня между Израилем и "Хезболлах" стало первым важным шагом на пути к нормализации ситуации в регионе после нападения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. Однако это перемирие не решает проблему разрушительной войны в секторе Газа.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocommentПосмотреть все статьи о musicaПосмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА