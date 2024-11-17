Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Главный представитель "Хезболлах" убит в результате израильского авиаудара по Бейруту

Архив: главный представитель "Хезболлах" Мохаммед Афиф выступает на пресс-конференции в южном пригороде Бейрута, Ливан, 11 ноября 2024 г.
Архив: главный представитель "Хезболлах" Мохаммед Афиф выступает на пресс-конференции в южном пригороде Бейрута, Ливан, 11 ноября 2024 г. Авторское право  Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
Главный представитель ливанской группировки "Хезболлах" убит в воскресенье в результате израильского авиаудара по центру Бейрута, сообщил Associated Press анонимный источник в радикальной шиитской группировке. Мохаммед Афиф вышел на первый план после ликвидации лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы.

Главный представитель ливанской группировки "Хезболлах" убит в воскресенье в результате израильского авиаудара по Бейруту, сообщил Associated Press анонимный источник в радикальной шиитской группировке. Удар по центру Бейрута стал первым более чем за месяц, уточнил он.

Мохаммед Афиф вышел на первый план после ликвидации Израилем давнего лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы 27 сентября.

В результате авиаудара по зданию в районе Рас-эль-Набаа, три человека получили ранения, заявили в Министерстве здравоохранения Ливана. Спасательная операция в районе продолжаются.

Удар по оживленному району был нанесен без предупреждения, отмечают местные СМИ. По их данным, мишенью была штаб-квартира партии Баас.

Израильские военные самолеты нанесли также удары по южным пригородам Бейрута после того, как военные предупредили людей об эвакуации по меньшей мере из семи зданий.

Израильские военные разместили предупреждения об эвакуации примерно за час до обстрела рано утром в воскресенье. Местные СМИ сообщили, что в этом районе и окрестностях звонили церковные колокола, предупреждая жителей. Сообщений о жертвах пока не поступало.

В воскресенье израильские военные также призвали к эвакуации жителей десятка деревень на юге Ливана в связи с продвижением наземных войск.

