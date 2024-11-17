Главный представитель ливанской группировки "Хезболлах" убит в воскресенье в результате израильского авиаудара по Бейруту, сообщил Associated Press анонимный источник в радикальной шиитской группировке. Удар по центру Бейрута стал первым более чем за месяц, уточнил он.

Мохаммед Афиф вышел на первый план после ликвидации Израилем давнего лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы 27 сентября.

В результате авиаудара по зданию в районе Рас-эль-Набаа, три человека получили ранения, заявили в Министерстве здравоохранения Ливана. Спасательная операция в районе продолжаются.

Удар по оживленному району был нанесен без предупреждения, отмечают местные СМИ. По их данным, мишенью была штаб-квартира партии Баас.

Израильские военные самолеты нанесли также удары по южным пригородам Бейрута после того, как военные предупредили людей об эвакуации по меньшей мере из семи зданий.

Израильские военные разместили предупреждения об эвакуации примерно за час до обстрела рано утром в воскресенье. Местные СМИ сообщили, что в этом районе и окрестностях звонили церковные колокола, предупреждая жителей. Сообщений о жертвах пока не поступало.

В воскресенье израильские военные также призвали к эвакуации жителей десятка деревень на юге Ливана в связи с продвижением наземных войск.