Юго-восток Испании просит помощи в вывозе мусора

Разнесенный потоками воды мусор на юго-востоке Испании стал идеальной средой для размножения крыс. Местные власти просят Мадрид о помощи.
Юго-восток Испании, пострадавший от разрушительного наводнения, борется с еще одной проблемой - нашествием крыс.
В валенсийском городе Альфафар затопило 83 подземных мусорных хранилища. Местные власти просят Мадрид прислать грузовики для вывоза отходов на заводы по переработке. Они - всего в 10 километрах от города, но из-за повреждения дорог там образуются многочасовые пробки.
Скопление намокшего мусора стало идеальной средой для размножения грызунов, разносчиков опасных инфекций.
Профессиональные спасатели и волонтеры тем временем продолжают расчистку завалов и поиски 32 человек, которые по прежнему числятся пропавшими без вести. Всего наводнение унесло свыше 220 жизней.
Поисковые работы активизировались и в прибрежных районах, там открыты шлюзы, упрощающие прохождение спасательных лодок.