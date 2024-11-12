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Юго-восток Испании просит помощи в вывозе мусора

Женщина смотрит на вещи, уничтоженные после разрушительного наводнения в Испании
Женщина смотрит на вещи, уничтоженные после разрушительного наводнения в Испании Авторское право Emilio Morenatti/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Emilio Morenatti/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и EBU
Опубликовано
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Разнесенный потоками воды мусор на юго-востоке Испании стал идеальной средой для размножения крыс. Местные власти просят Мадрид о помощи.

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Юго-восток Испании, пострадавший от разрушительного наводнения, борется с еще одной проблемой - нашествием крыс.

В валенсийском городе Альфафар затопило 83 подземных мусорных хранилища. Местные власти просят Мадрид прислать грузовики для вывоза отходов на заводы по переработке. Они - всего в 10 километрах от города, но из-за повреждения дорог там образуются многочасовые пробки.

Скопление намокшего мусора стало идеальной средой для размножения грызунов, разносчиков опасных инфекций.

Профессиональные спасатели и волонтеры тем временем продолжают расчистку завалов и поиски 32 человек, которые по прежнему числятся пропавшими без вести. Всего наводнение унесло свыше 220 жизней.

Поисковые работы активизировались и в прибрежных районах, там открыты шлюзы, упрощающие прохождение спасательных лодок.

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