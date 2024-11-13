Эвакуированные в Ливан дети Газы снова в эпицентре войны

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Раненые и тяжело больные дети , эвакуированные из Газы в Ливан, снова оказались в эпицентре боевых действий. После того, как Израиль начал на территории этой страны военную операцию против группировки "Хезболлах", палестинские семьи стали свидетелями страшных разрушений, которые напоминают им о пережитом.

Фонд британо-палестинского хирурга Гассана Абу Ситты всё это время занимался эвакуацией и лечением пострадавших детей.

Гассан Абу Ситта, глава Фонда Гассана Абу Ситты:

"Мы старались держать их как можно ближе к больнице и оберегать их. Поскольку чувствуется, что они уже проходили через это раньше. Была проделана большая работа для их восстановления, улучшения психического здоровья и борьбы с посттравматическим стрессом. Им пришлось нелегко, и ещё тяжелее для них было не знать, будет ли лечение продолжаться или нет".

Фонд прекратил перевозить детей из Газы, но продолжает оказывать помощь уже имеющимся пациентам. Кроме того, туда поступает большое число пострадавших детей с самого Ливана. По данным Минздрава страны, с октября 2023 года ранения получили более 1200 ливанских детей.

В Газе, как утверждает подконтрольное ХАМАС ведомство, жертвами конфликта стали 13 000 детей.