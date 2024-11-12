Минобороны Израиля: "В Ливане не будет прекращения огня и не будет передышки"

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По меньшей мере восемь человек погибли в результате израильского авиаудара по северному Ливану в понедельник, сообщает министерство здравоохранения Ливана. В тот же день еще один израильский авиаудар пришелся по жилому дому на юге Ливана, в результате чего погибли семь человек.

Во вторник ЦАХАЛ продолжил операции против боевиков радикального шиитского движения "Хезболлах". Сообщается о взрывах на юге Бейрута, после того как местные жители получили предупреждение об эвакуации.

Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "в Ливане не будет прекращения огня и не будет передышки".

"Израиль не пойдет ни на какое соглашение, которое не гарантирует Израилю права самостоятельно контролировать ситуацию и предотвращать террор, а также достичь целей войны в Ливане, разоружив группировку "Хезболлах" и отбросив ее за реку Эль-Литани, чтобы жители севера вернулись в свои дома", - подчеркнул глава ведомства.

В понедельник с территории Ливана было выпущено 190 ракет, а спасательные службы сообщили, что по меньшей мере пять человек в Израиле получили ранения.

Во вторник запущенный с территории Ливана дрон ударил по детскому саду в Хайфе. Дети в это время находились в убежище.

Кац отвергает прекращение огня в Ливане

Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "в Ливане не будет прекращения огня и не будет передышки".

"Израиль не пойдет ни на какое соглашение, которое не гарантирует Израилю права самостоятельно контролировать ситуацию и предотвращать террор, а также достичь целей войны в Ливане, разоружив группировку "Хезболлах" и отбросив ее за реку Эль-Литани, чтобы жители севера вернулись в свои дома", - подчеркнул глава ведомства.

В понедельник лавный советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по стратегическим вопросам встретился с официальными лицами США в Вашингтоне. Министр по стратегическим вопросам Рон Дермер встретился с госсекретарем США Энотони Блинкеном, сообщили в Госдепартаменте. Он также встретился со старшими советниками Белого дома Амосом Хохштейном и Бреттом Макгурком в Белом доме, по словам американского чиновника, говорившего на условиях анонимности, поскольку он не имел права давать публичные комментарии. Во время своего пребывания в США Дермер также встретится с официальными лицами президентской кампании Дональда Трампа.

Дермер является близким доверенным лицом Нетаньяху и на прошлой неделе совершил поездку в Россию в рамках усилий по прекращению огня, сообщил чиновник, знакомый с этим вопросом. По словам источника, Дермер пытается заручиться поддержкой России в обеспечении прекращения огня, помогая гарантировать, что Иран больше не будет контрабандой поставлять оружие "Хезболлах" через Сирию, которая является союзником России.

Операция ЦАХАЛ в секторе Газа

Армия обороны Израиля продолжает операцию против боевиков радикальной исламистской группировки ХАМАС.

Палестинские источники сообщают, что вторник результате израильских ударов в секторе Газа погибли по меньшей мере 25 человек, при этом большинство из них находились в объявленной Израилем "гуманитарной зоне".

Координатор действий правительства на территориях COGAT сообщил о доставке гуманитарных грузов в северные районы сектора Газа.

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Жозеп Боррель осудил заявления Смотрича

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, возглавляющий партию "Религиозный сионизм" заявил в понедельник, что после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа он будет настаивать на аннексии Израилем части оккупированного Западного берега, назвав процесс "применением суверенитета".

Смотрич использовал библейский термин для обозначения территории, сказав: "2025 год станет годом [...] суверенитета в Иудее и Самарии".

Израиль захватил Западный берег в арабо-израильской войне 1967 года и построил десятки поселений, чтобы закрепить свой контроль над территорией. Но он никогда не аннексировал эту территорию, на которой проживают 3 миллиона палестинцев. Палестинцы хотят, чтобы Западный берег, а также Восточный Иерусалим и сектор Газа образовали независимое палестинское государство.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель "безоговорочно" осудил заявление Смотрича.

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Ряд стран и ООН считают поселения, в которых проживает около 500 000 израильтян, незаконными и препятствующими миру.

Смотрич, как и другие лидеры поселенцев, рассчитывает, что Трамп вернется к позициям, которые он занимал во время своего первого президентского срока.

Тогда Вашингтон отказался от своей давней политики и заявил, что поселения не нарушают международное право. Госсекретарь Трампа Майк Помпео также совершил в тот период беспрецедентный визит в еврейское поселение.