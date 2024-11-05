NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Выборы в США: а стоит ли ждать насилия?

Капитолий в Вашингтоне, понедельник, 4 ноября 2024 г. Сезон предвыборных кампаний подходит к концу.
Капитолий в Вашингтоне, понедельник, 4 ноября 2024 г. Сезон предвыборных кампаний подходит к концу. Авторское право J. Scott Applewhite/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право J. Scott Applewhite/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Stefan Grobe
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Вашингтон готовится к возможным актам агрессии со стороны электората Дональда Трампа, если экс-президент проиграет.

РЕКЛАМА

В канун голосования наш корреспондент в Вашингтоне Штефан Гробе рассказывает о царящих в Америке настроениях. Власти, подчеркивает он, не исключают вариантов агрессивного поведения сторонников Трампа, если экс-президент проиграет Камале Харрис.

"Комплекс Белого дома выглядит как крепость, - показывает и рассказывает Штефан. - К уже существующим жестким мерам безопасности добавили черный металлический забор высотой более двух метров. Федеральные и местные власти опасаются сцен, напоминающих кровавое нападение на Капитолий 6 января 2021 года. В тот день толпа сторонников Трампа громила зал Конгресса, пока президент распространял фейки своем поражении на выборах". Напомним, что и в этот раз Трамп уже заговорил о подтасовках, указав на штат Джорджия.

"В этом южном штате чиновники -республиканцы и суды опровергли заявления о фальсификациях, что не мешает Трампу озвучивать свои подозрения еще и еще, - комментирует Гробе. - И это создает атмосферу подозрительности и тревоги".

Репортаж Штефана Гробе полностью смотрите на видеоплеере выше.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Предсказали ли "Симпсоны" исход выборов 2024 года?

Президент США Дональд Трамп защищает свое решение помиловать 6 участников беспорядков 6 января

Байден "превентивно" помиловал тех, кто может подвергнуться политическому преследованию Трампа