Выборы в США: а стоит ли ждать насилия?

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В канун голосования наш корреспондент в Вашингтоне Штефан Гробе рассказывает о царящих в Америке настроениях. Власти, подчеркивает он, не исключают вариантов агрессивного поведения сторонников Трампа, если экс-президент проиграет Камале Харрис.

"Комплекс Белого дома выглядит как крепость, - показывает и рассказывает Штефан. - К уже существующим жестким мерам безопасности добавили черный металлический забор высотой более двух метров. Федеральные и местные власти опасаются сцен, напоминающих кровавое нападение на Капитолий 6 января 2021 года. В тот день толпа сторонников Трампа громила зал Конгресса, пока президент распространял фейки своем поражении на выборах". Напомним, что и в этот раз Трамп уже заговорил о подтасовках, указав на штат Джорджия.

"В этом южном штате чиновники -республиканцы и суды опровергли заявления о фальсификациях, что не мешает Трампу озвучивать свои подозрения еще и еще, - комментирует Гробе. - И это создает атмосферу подозрительности и тревоги".

Репортаж Штефана Гробе полностью смотрите на видеоплеере выше.