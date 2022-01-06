Штурм Капитолия: как это было

Штурм Капитолия 6-го января 2021 года - удар в самое сердце американской демократии. Во всяком случае, именно так называют произошедшее в США многие эксперты. После выступления Дональда Трампа, который заявил, что у него украли победу, и потребовал не признавать итоги выборов главы государства, сторонники 45-го президента США отправились на Капитолийский холм.

Разъяренных демонстрантов встретили правоохранители. "Давайте, заберем у них оружие!", - раздавались крики в толпе.

Вскоре протестующие прорвались через кордоны и заняли часть здания. В это время в Капитолии находились члены обеих палат Конгресса, которые собрались, чтобы официально утвердить результаты президентских выборов.

Началась эвакуация. На этих кадрах запечатлен момент, когда из помещения из-за угрозы расправы, вывели вице-президента США Майка Пенса, не поддержавшего заявления Трампа о массовых фальсификациях. Мятежники проникли через охрану и заняли эвакуированное помещение Сената.

Совместная сессия Конгресса была сорвана и на время отложена, пока стражи порядка не освободили полностью здание от участников штурма.

Действующий президент Соединенных Штатов демократ Джо Байден назвал события 6-го января 2021 года самым мрачным днем в современной американской истории.