Выборы президента США: за кого болеют иранцы?

В Иране, который имеет непростые отношения с США, крайне напряжённые - с их союзником Израилем, активно следят за избирательной кампанией на выборах американского президента. Euronews опросил жителей Тегерана, чтобы узнать об их предпочтениях.

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Сутки остаются до президентских выборов в США. Результат предсказать невозможно. Весь мир в ожидании. Иран - не исключение. Корреспонденты Euronews побеседовали с жителями столицы - Тегерана - чтобы выяснить, кому они прочат и желают получить ключи от Белого дома.

"Избрание Харрис, безусловно, выглядит логичнее и предпочтительнее. Если переизберётся Трамп, экономическая ситуация в Иране, скорее всего, ухудшится", говорит прохожая.

"Лично я бы хотел, чтобы Трамп победил, потому что он будет проводить политику, которая предотвратит расходование иранских денег на ставленников режима в регионе”, - считает мужчина.

"В США, в отличие от нашей страны, есть внутрисистемная политическая структура. Поэтому я не думаю, что будет иметь большое значение — по крайней мере для нас — кто станет президентом. Тем не менее, я склоняюсь к кандидатуре Харрис, поскольку у неё твёрдая позиция по украинскому вопросу. Поскольку для нас в любом случае мало что изменится, было бы хорошо, чтобы ситуация улучшилась хотя бы для украинцев", - делится мнением молодой человек.

"Я думаю, что Трамп - лучший выбор. Он занял бы более жёсткую позицию в отношении хаоса на Ближнем Востоке. Харрис, на мой взгляд, похожа на Байдена, чья политика в отношении Афганистана обошлась нам дорого”, - заверяет девушка.

Хотя все эти опасения и надежды были озвучены жителями Ирана, примерно то же самое мы слышим и от европейцев, жителей других стран по всему миру. Социологи предпрекают напряжённую гонку. Не исключено, что объявления окончательных результатов, придётся ждать ещё долго.