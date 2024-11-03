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Выборы в США: Камала Харрис получила неожиданное преимущество в Айове

Сторонники несут предвыборные плакаты Камалы Харрис на митинге.
Сторонники несут предвыборные плакаты Камалы Харрис на митинге. Авторское право Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Andrew Naughtie
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Предвыборная кампания в основном сосредоточена на семи ключевых штатах, но, как показывает авторитетный опрос, Айова, похоже, в игре.

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Шокирующий опрос, проведенный в штате Айова, добавил еще один "колеблющийся" штат к списку мест предвыборных баталий в США, где Камала Харрис и Дональд Трамп борются за каждый голос.

Опрос Des Moines Register, опубликованный в субботу вечером, показывает, что Харрис на 3% опережает лидера в штате, который не голосовал за демократа на выборах президента с тех пор, как поддержал Барака Обаму в 2012 году.

Этот штат имеет всего шесть голосов в Коллегии выборщиков, но его потеря значительно осложнит путь Трампа к президентству, так как он стремится отобрать как можно больше штатов у Харрис и демократов.

Несмотря на то, что этот опрос является исключением, он имеет огромное значение из-за своего источника: Энн Сельцер, чья опросная фирма, базирующаяся в Айове, высоко ценится за точность опросов в этом преимущественно сельском штате в предыдущие годы.

Согласно этому опросу, последнему, который Сельцер проведет в Айове перед выборами, Харрис, похоже, опережает Трампа в основном благодаря ее исключительно сильному лидерству среди белых женщин с высшим образованием, многие из которых в ярости от резкого сокращения прав на аборты с момента первого президентского срока Трампа.

В Айове запрещены аборты после шестой недели беременности, когда многие женщины даже не подозревают о ней.

Хотя в законе допускаются исключения в случаях изнасилования, инцеста, серьезных аномалий плода или угрозы жизни матери, этот запрет крайне непопулярен даже среди многих обычно не заинтересованных женщин-избирателей и избирателей, которые ранее поддерживали республиканцев.

Когда результаты опроса Сельцер были опубликованы, они сразу же привлекли внимание американских политических СМИ. Кампания Трампа быстро выпустила пресс-релиз, в котором противопоставила его другому опросу, показывающему, что их кандидат имеет значительное преимущество в этом штате.

Общенациональная картина опросов показывает, что гонка фактически равная, ни Харрис, ни Трамп не имеют неоспоримого преимущества ни в одном из семи основных "колеблющихся" штатах: Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине, Неваде, Джорджии и Аризоне.

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Однако рекордные показатели досрочного голосования во многих штатах заставили некоторых наблюдателей усомниться в том, что опросы способны точно смоделировать состав электората в этом году.

Кроме того, в нескольких обычно безопасных штатах было проведено относительно мало президентских опросов даже после того, как летом Харрис возглавила кампанию демократов вместо Джо Байдена.

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