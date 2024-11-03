Харрис и Трамп проводят последние выходные перед выборами президента

By Euronews и AP

5 ноября в США пройдут президентские выборы. В последние перед голосованием выходные Камала Харрис и Дональд Трамп проводят митинги в "колеблющихся" штатах.

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Демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп проводят последние выходные предвыборной кампании, пытаясь склонить на свою сторону неопределившихся избирателей из "колеблющихся" штатов.

Оба кандидата вновь представили свои программы по экономике и другим вопросам, которые, по мнению каждого из них, важны для американцев.

"Мы преодолели все нападки, все издевательства и даже два покушения", — сказал Дональд Трамп на митинге в Гастонии, в Северной Каролине.

Трамп пообещал вернуть жителям США "американскую мечту" и заявил, что американцы в пригородах "подвергаются нападению" со стороны преступников, поклявшись депортировать миллионы иммигрантов в случае своего избрания.

Он заявил, что если Харрис победит, "каждый город в Америке будет превращен в убогий, опасный лагерь беженцев".

Позже Трамп отправился в Вирджинию, где выступил с аналогичным посланием, заявив сторонникам, что он никак не может проиграть и находится на пороге "величайшей политической победы в истории страны".

Трамп считает, что победит не только в Коллегии выборщиков, но и получит большинство в прямом народном голосовании по всей стране, чего ему не удалось сделать в предыдущие два раза.

"Мы выиграем народное голосование, — сказал Трамп собравшимся. — Я думаю, у нас очень хорошие шансы победить в народном голосовании".

Между тем Камала Харрис призывает сторонников проголосовать за нее ради "нового поколения лидеров", которое, по ее словам, она представляет.

Камала Харрис на митинге в Атланте, Джорджия, 2 ноября 2024 Jacquelyn Martin/AP Photo

"Я готова предложить это лидерство, будучи следующим президентом Соединенных Штатов Америки", — сказала она, выступая на митинге на парковке Atlanta Civic Center.

Харрис предупредила сторонников, что в случае возвращения в Белый дом Трамп будет злоупотреблять властью.

"Это человек, который становится все более нестабильным, одержимым местью, поглощенным жалобами, и он стремится к бесконтрольной власти", — подчеркнула она.

Она также пообещала обеспечить доступное жилье и здравоохранение и защитить репродуктивные права женщин.

Энтузиазм американцев в отношении нынешних выборов отражается в числе тех, кто пришел голосовать досрочно.

По данным Лаборатории выборов Университета Флориды, эта цифра превышает 70 миллионов человек, что намного больше количества досрочных бюллетеней, поданных в 2016 и 2012 годах.

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Среди ярких моментов кампании Харрис — двухминутный ролик, который будет транслироваться в воскресенье во время матчей Национальной футбольной лиги на телеканалах CBS и FOX, включая игру Green Bay Packers против Detroit Lions.

В нем показано, как Харрис общается с людьми во время предвыборной кампании и напрямую обращается к зрителям.

"Теперь я прошу вас проголосовать за меня, потому что как президент я буду вставать каждый день и бороться за американский народ", — говорит она в конце.

Президент Джо Байден, который выбыл из гонки летом и которому в этом месяце исполняется 82 года, также призвал проголосовать за Камалу Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолца во время мероприятия в профсоюзе плотников в Скрэнтоне, штат Пенсильвания.

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Бывший президент и кандидат в президенты Дональд Трамп на митинге в Salem Civic Center, 2 ноября 2024 Evan Vucci/AP Photo

Джо Байден отошел от сценария и сделал несколько особенно резких заявлений. После того как он обрушился на Трампа и его сторонников по вопросам политики, президент добавил: "Я знаю, что некоторые из вас склонны считать его мачо. Но я серьезно, это такие парни, которых хочется шлепнуть по заднице".

Тем временем Дональд Трамп, как и на некоторых других своих последних митингах, с тоской говорил о том, что после почти десятилетней предвыборной кампании его последняя гонка подходит к концу.

"Надеюсь, мы еще не раз встретимся", — сказал бывший президент, который также остановился в Салеме (штат Вирджиния) перед тем, как вернуться в Северную Каролину ради митинга в Гринсборо.

"Для меня и для вас это было захватывающее событие жизни", — сказал Дональд Трамп.

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Предвыборные опросы

Как и многие другие опросы, FiveThirtyEight предсказывает невероятно минимальный разрыв: за Харрис сейчас голосуют 48%, а за Трампа — чуть меньше 47%.

В последние дни предвыборной кампании основное внимание уделяется важнейшим "колеблющимся" штатам, которые, как ожидается, решат результаты выборов.

В этом году их семь: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.