Харрис и Трамп проводят последние выходные перед выборами президента

5 ноября в США пройдут президентские выборы. В последние перед голосованием выходные Камала Харрис и Дональд Трамп проводят митинги в "колеблющихся" штатах.
Демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп проводят последние выходные предвыборной кампании, пытаясь склонить на свою сторону неопределившихся избирателей из "колеблющихся" штатов.
Оба кандидата вновь представили свои программы по экономике и другим вопросам, которые, по мнению каждого из них, важны для американцев.
"Мы преодолели все нападки, все издевательства и даже два покушения", — сказал Дональд Трамп на митинге в Гастонии, в Северной Каролине.
Трамп пообещал вернуть жителям США "американскую мечту" и заявил, что американцы в пригородах "подвергаются нападению" со стороны преступников, поклявшись депортировать миллионы иммигрантов в случае своего избрания.
Он заявил, что если Харрис победит, "каждый город в Америке будет превращен в убогий, опасный лагерь беженцев".
Позже Трамп отправился в Вирджинию, где выступил с аналогичным посланием, заявив сторонникам, что он никак не может проиграть и находится на пороге "величайшей политической победы в истории страны".
Трамп считает, что победит не только в Коллегии выборщиков, но и получит большинство в прямом народном голосовании по всей стране, чего ему не удалось сделать в предыдущие два раза.
"Мы выиграем народное голосование, — сказал Трамп собравшимся. — Я думаю, у нас очень хорошие шансы победить в народном голосовании".
Между тем Камала Харрис призывает сторонников проголосовать за нее ради "нового поколения лидеров", которое, по ее словам, она представляет.
"Я готова предложить это лидерство, будучи следующим президентом Соединенных Штатов Америки", — сказала она, выступая на митинге на парковке Atlanta Civic Center.
Харрис предупредила сторонников, что в случае возвращения в Белый дом Трамп будет злоупотреблять властью.
"Это человек, который становится все более нестабильным, одержимым местью, поглощенным жалобами, и он стремится к бесконтрольной власти", — подчеркнула она.
Она также пообещала обеспечить доступное жилье и здравоохранение и защитить репродуктивные права женщин.
Энтузиазм американцев в отношении нынешних выборов отражается в числе тех, кто пришел голосовать досрочно.
По данным Лаборатории выборов Университета Флориды, эта цифра превышает 70 миллионов человек, что намного больше количества досрочных бюллетеней, поданных в 2016 и 2012 годах.
Среди ярких моментов кампании Харрис — двухминутный ролик, который будет транслироваться в воскресенье во время матчей Национальной футбольной лиги на телеканалах CBS и FOX, включая игру Green Bay Packers против Detroit Lions.
В нем показано, как Харрис общается с людьми во время предвыборной кампании и напрямую обращается к зрителям.
"Теперь я прошу вас проголосовать за меня, потому что как президент я буду вставать каждый день и бороться за американский народ", — говорит она в конце.
Президент Джо Байден, который выбыл из гонки летом и которому в этом месяце исполняется 82 года, также призвал проголосовать за Камалу Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолца во время мероприятия в профсоюзе плотников в Скрэнтоне, штат Пенсильвания.
Джо Байден отошел от сценария и сделал несколько особенно резких заявлений. После того как он обрушился на Трампа и его сторонников по вопросам политики, президент добавил: "Я знаю, что некоторые из вас склонны считать его мачо. Но я серьезно, это такие парни, которых хочется шлепнуть по заднице".
Тем временем Дональд Трамп, как и на некоторых других своих последних митингах, с тоской говорил о том, что после почти десятилетней предвыборной кампании его последняя гонка подходит к концу.
"Надеюсь, мы еще не раз встретимся", — сказал бывший президент, который также остановился в Салеме (штат Вирджиния) перед тем, как вернуться в Северную Каролину ради митинга в Гринсборо.
"Для меня и для вас это было захватывающее событие жизни", — сказал Дональд Трамп.
Предвыборные опросы
Как и многие другие опросы, FiveThirtyEight предсказывает невероятно минимальный разрыв: за Харрис сейчас голосуют 48%, а за Трампа — чуть меньше 47%.
В последние дни предвыборной кампании основное внимание уделяется важнейшим "колеблющимся" штатам, которые, как ожидается, решат результаты выборов.
В этом году их семь: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.