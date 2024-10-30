Камала Харрис: "Перевернуть страницу и начать следующую главу в истории Америки"

By Euronews и AP

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Перевернуть страницу и начать писать следующую главу в истории Америки призвала избирателей в последней предвыборной речи вице-президент и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис.

Выступая в Вашингтоне, в округе Колумбия, на том же месте, где Дональд Трамп вдохновлял сторонников незадолго до штурма Капитолия в 2021 году, она заявила, что избиратели “не являются инструментом для интриг диктаторов-подражателей” и призвала их отвергнуть попытки Дональда Трампа посеять раскол и страх.

“Соединенные Штаты Америки - это величайшая идея, которую когда-либо придумывало человечество, - сказала Камала Харрис. - Через семь дней у нас есть возможность, у каждого из вас есть возможность перевернуть страницу и начать писать следующую главу в самой необычной истории, когда-либо рассказанной”.

Кандидат от демократов пообещала поставить страну "выше интересов партии и самой себя". Она заявила, что охарактеризовала свой путь от дочери иммигрантов до кандидата в президенты "воплощением американской мечты".

Я обещаю искать точки соприкосновения и решения, основанные на здравом смысле, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Я не стремлюсь набрать политические очки, я стремлюсь к прогрессу. Я обещаю прислушиваться к экспертам, к тем, на кого повлияют принимаемые мной решения, и к людям, которые со мной не согласны. В отличие от Дональда Трампа, я не считаю людей, которые не согласны со мной, врагами. Он хочет посадить их в тюрьму. Я предоставлю им место за столом Камала Харрис вице-президент США, кандидат в президенты от демократов

Далее Харрис перечислила ключевые цели своей программы, в том числе расширение охвата медицинским обслуживанием на дому по программе Medicare, увеличение предложения жилья в стране и восстановление общенационального доступа к абортам.

Она пообещала привлечь на свою сторону республиканцев и бывших сторонников Трампа, поскольку "демократия не требует, чтобы мы соглашались во всем”. Наблюдатели отмечают, что в этом выступлении Харрис признала главную слабость своей кампании: “Многие из вас все еще пытаются понять, кто я такая”. Вице-президент стала кандидатом в президенты от Демократической партии летом, через несколько недель после того, как президент Джо Байден решил не баллотироваться на второй срок, что лишило её месяцев, а то и лет, чтобы представиться избирателям.

Вице-президент Камала Харрис и её супруг Дуг Эмхофф во время последнего предвыборного мероприятия в Эллипсе возле Белого дома в Вашингтоне, 29 октября 2024 г. Stephanie Scarbrough/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Выступление Харрис привлекло в Вашингтон огромную толпу, которая собралась под монументом Вашингтона в Национальном торговом центре. Её предвыборный штаб надеется, что это привлечёт внимание избирателей, которые по-прежнему не знают, за кого голосовать и голосовать ли вообще.

В свою очередь кандидат от республиканцев Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Палм-Бич во Флориде, назвал своё воскресное мероприятие в Нью-Йорке "настоящим праздником любви".

И это, несмотря на критику унизительных шуток, которые отпускал в адрес чернокожих, латиноамериканцев, палестинцев и евреев комик Тони Хинчклифф, развлекавший публику на Мэдисон-сквер-Гарден перед появлением Трампа. Так, Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико “плавучим островом мусора”, что вызвало шквал негативных реакций.

Republican presidential nominee former President Donald Trump points at a campaign rally at PPL Centre. Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В частности, президент Джо Байден сказал: "Единственный мусор, который я там вижу, - это его сторонники". В ответ пресс-секретарь кампании Трампа Каролин Ливитт заявила, что Демократическая партия "наклеила на этих великих американцев ярлыки фашистов, нацистов, а теперь еще и мусора".

На многочасовом воскресном мероприятии в Нью-Йорке выступили несколько взрослых детей Дональда Трампа, его жена Мелания и высокопоставленные сторонники, в том числе бывший ведущий Fox News Такер Карлсон.

Трамп пообещал отменить налоги на сверхурочную работу, на пособия по социальному обеспечению для пенсионеров, предоставить налоговые тем, кто ухаживает за родителями или близкими людьми.

Нью-Йорк уже 40 лет не голосовал за республиканца на президентских выборах, отмечают наблюдатели.