Иранская спортсменка Эльназ Рекаби, выступившая на соревнованиях без хиджаба, вернулась в Тегеран

Иранскую скалолазку Эльназ Рекаби встретили в Тегеране как героя. В среду утром спортсменка возвратилась после соревнований прошедших в Южной Корее, где выступила без хиджаба. А это обязательное требование для атлеток Исламской республики.

Эльназ Рекаби, склолазка: "Меня неожиданно вызвали (к стене) как раз в то время когда я готовилась: надевала обувь, техническое снаряжение. Из-за этого я забыла надеть хиджаб, в котором должна была выступать. Потом я пошла соревноваться".

В соцсетях Рекаби написала, что ее появление с непокрытой головой было "непреднамеренным". Было ли это сделано под давлением властей неизвестно.

Ранее высказывались предположения, что Рекаби, вышедшая к стене без головного платка, продемонстрировала таким образом поддержку антиправительственных протестов в Иране.

По некоторым данным, у Рекаби конфисковали паспорт и мобильный телефон.

Волна недовольства охватила Иран после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушка была задержана полицией нравов за нарушение правил ношения хиджаба и, по данным оппозиционных активистов, умерла от побоев. Протесты в Иране не прекращаются вот уже более месяца.