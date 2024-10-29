Власти Газы заявили о гибели более 100 палестинцев в результате удара ЦАХАЛ по Бейт-Лахии

By Euronews

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В результате удара ЦАХАЛ по населенному пункту Бейт-Лахия, расположенному на севере Газы, погибли более 100 палестинцев. В их числе дети. Десятки людей получили ранения. Об этом заявили в подконтрольном ХАМАС минздраве Газы. Тот же источник сообщил, что при бомбардировке был разрушен пятиэтажный жилой дом, где укрывались перемещенные палестинцы. В здании находилось порядка 200 человек.

По словам медиков и директора близлежащей больницы "Камаль Адван", учреждение переполнено пострадавшими. Накануне израильские военные провели рейд в этой больнице. В ЦАХАЛ заявили об аресте там десятков боевиков, которые пытались оказать сопротивление.

По данным палестинской стороны с начала операции Израиля в Газе погибли более 43 тысяч человек, а число раненых превысило 100 000.

Несмотря на то, что в последние недели Израиль переключил основное внимание на Ливан и Иран, ЦАХАЛ продолжал проводить крупную операцию на севере Газы и наносить авиаудары по всей территории сектора.

Израильские военные заявляют, что целью ударов являются боевики и обвиняют ХАМАС в использовании гражданского населения в качестве живого щита. В армии подчеркивают, что прилагают все возможные усилия, чтобы не навредить мирным жителям.

Последняя крупная операция Израиля на севере Газы, сосредоточенная на лагере беженцев Джебалия, привела к гибели сотен палестинцев и вынудила десятки тысяч людей покинуть свои дома.