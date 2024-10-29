Норвегия заключила с США сделку по ПВО на 340 миллионов евро

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В понедельник официальный Осло подтвердил, что согласился приобрести у США зенитные ракеты AIM-120C-8 AMRAAM на сумму более 4 млрд норвежских крон (337 млн евро). Речь идёт об одной из крупнейших единичных закупок, когда-либо сделанных норвежскими вооруженными силами, отмечают наблюдатели.

С новыми ракетами вооруженные силы смогут лучше защищать Норвегию от воздушных атак Бьёрн Арилд Грам министр обороны Норвегии

Норвегия граничит с Россией на протяжении почти 200 км, тенденция к усилению обороны наметилась после полномасштабного вторжения России в Украину, считают эксперты.

Ракеты, приобретенные в рамках сделки, предназначены в первую очередь для наземных систем противовоздушной обороны. Оружие также может быть установлено на истребители F35A, в разработке которых принимала участие Норвегия. В настоящее время на её вооружении находятся 34 истребителя.

Призыв к оружию?

Это соглашение - последний по времени шаг скандинавских стран по укреплению обороны после вторжения РФ.

В то время как Норвегия, Дания и Исландия стали членами-основателями НАТО в 1949 году, Швеция и Финляндия сопротивлялись призывам присоединиться к оборонному пакту, хотя и стали партнёрами в 1994 году.

Президент Украины Владимир Зеленский с лидерами скандинавских стран на саммите НАТО, октябрь 2024г. Cornelius Poppe/Cornelius Poppe / NTB

На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года обе страны получили официальное приглашение присоединиться к альянсу, были поданы официальные заявки на вступление.

Финляндию приняли в апреле 2023 года, заявку Швеции отложили до следующего года из-за выраженных Турцией опасений в свзи с поддержкой этой страной курдских политических движений.

После вступления в НАТО Финляндия увеличила расходы на оборону более чем на 2 млрд евро: на 40 %. Швеция, которая в 2017 году вновь ввела обязательную военную службу, увеличила оборонный бюджет на 20 %, намереваясь достичь показателя в 2,8 % ВВП к 2028 году.

Пока европейские лидеры размышляют о том, как потенциальное второе президентство Трампа может повлиять на финансирование Вашингтоном НАТО и поддержку Украины, страны континента пообещали увеличить расходы на оборону и военную помощь Киеву.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере ранее пообещал, что его страна будет "поддерживать Украину словами и действиями столько, сколько потребуется".