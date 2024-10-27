На досрочных выборах в Болгарии побеждает партия ГЕРБ (экзитполы)

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СМИ Болгарии опубликовали результаты предварительных экзитполов, согласно которым правоцентристская партия ГЕРБ побеждает на досрочных парламентских выборах, набирая около 26% голосов.

За второе место борются реформистская ПП ("Продолжаем перемены") и националистическая "Возрождение". В предстоящее 51-е Национальное собрание, как ожидается, войдут представители семи партий, в том числе "Движение за права и свободы - Новое начало" , "Альянс за права и свободы", "БСП - Объединенные левые". "Есть такой народ" (TISP), "Грандиозность" с 4,1% и МЕТЧ.

В Болгарии нет стабильного правительства уже с 2020 года, когда в стране пошли массовые антикоррупционные протесты.

Частичные результаты будут известны к полуночи по местному времени.

Это уже седьмые выборы за последние три года. Непрекращающаяся предвыборная спираль оказывает серьезное влияние на экономику и внешнюю политику Болгарии. Из-за отсутствия реформ страна рискует потерять миллиарды евро из фондов восстановления ЕС. Полная интеграция в Шенгенскую зону с открытыми границами и вступление в еврозону, скорее всего, будут вновь отложены.