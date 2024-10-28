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Болгария: на внеочередных всеобщих выборах побеждает ГЕРБ

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Болгарии
Голосование на внеочередных парламентских выборах в Болгарии Авторское право Valentina Petrova/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Valentina Petrova/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Удастся ли бывшему премьеру Богариии Бойко Борисову сформировать стабильное правительство? Его партия ГЕРБ вновь побеждает на всеобщих выборах.

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Прозападная правоцентристская коалиция партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") бывшего премьер-министра Бойко Борисова и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) практически победила на прошедших во воскресенье досрочных парламентских выборах в Болгарии. На втором месте реформистская партия "Продолжаем перемены") , на третьем - пророссийская националистическая партия евроскептиков "Возрождение".

Окончательные официальные результаты будут объявлены позже, но по данным на понедельник, Борисов получит мандат на формирование своего четвёртого кабинета министров.

Найти союзников для формирования правящей коалиции в раздробленном парламенте ему будет непросто. Усталость избирателей и разочарование в политиках создали среду, в которой радикальные голоса, поддерживаемые широко распространенной российской дезинформацией, подрывают общественную поддержку демократического процесса и повышают популярность пророссийских и крайне правых групп.

На последнем голосовании, состоявшемся в июне, явного победителя не было, и сформировать жизнеспособную коалицию не удалось.

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