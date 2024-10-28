Болгария: на внеочередных всеобщих выборах побеждает ГЕРБ

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Прозападная правоцентристская коалиция партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") бывшего премьер-министра Бойко Борисова и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) практически победила на прошедших во воскресенье досрочных парламентских выборах в Болгарии. На втором месте реформистская партия "Продолжаем перемены") , на третьем - пророссийская националистическая партия евроскептиков "Возрождение".

Окончательные официальные результаты будут объявлены позже, но по данным на понедельник, Борисов получит мандат на формирование своего четвёртого кабинета министров.

Найти союзников для формирования правящей коалиции в раздробленном парламенте ему будет непросто. Усталость избирателей и разочарование в политиках создали среду, в которой радикальные голоса, поддерживаемые широко распространенной российской дезинформацией, подрывают общественную поддержку демократического процесса и повышают популярность пророссийских и крайне правых групп.

На последнем голосовании, состоявшемся в июне, явного победителя не было, и сформировать жизнеспособную коалицию не удалось.