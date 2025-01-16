Парламент Болгарии утвердил правоцентристское коалиционное правительство

By Euronews и AP

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Парламент Болгарии в четверг официально утвердил коалиционное правительство во главе с правоцентристской партией ГЕРБ, окончательно сформировав администрацию спустя почти три месяца после выборов, в результате которых парламент оказался глубоко расколот.

Законодатели (125 - за, 114 - против) за избрание Росена Желязкова, юриста и бывшего спикера парламента, премьер-министром. 56-летний специалист занимал пост министра в нескольких предыдущих правительствах.

Желязков пообещал восстановить финансовую стабильность и сохранить Болгарию на пути за ЕС и НАТО.

"Правительство будет уделять первостепенное внимание качеству жизни людей, делая упор на образование и здравоохранение", - сказал он на церемонии передачи полномочий.

Партия выбрала Желязкова вместо своего лидера Бойко Борисова, который возглавлял три правительства в период с 2009 по 2021 год. Его третий кабинет ушел в отставку после масштабных антикоррупционных протестов.

ГЕРБ заняла первое место на выборах в октябре прошлого года, седьмых за три года, но получила только 69 мест в 240-местном Национальном собрании.

Желязков заявил, что его партия пошла на "необходимые компромиссы", устранив идеологические разногласия с двумя младшими партнерами: пророссийской Социалистической партией (BSP) и популистской группой "Есть такой народ" (ITN).

Хотя коалиция набрала меньше депутатов, чем необходимо для большинства, она была одобрена на отдельном голосовании благодаря поддержке небольшой этнической турецкой партии, поддержавшей коалицию, не входя в нее.

В новом правительстве доминируют бывшие министры и чиновники ГЕРБ, которые получили 11 министерских мест, в то время как БСП и ИТН имеют по четыре министра.