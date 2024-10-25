Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Украина призывает солдат КНДР сдаваться, обещая безопасность

Северокорейские солдаты стоят в строю во время военного парада в субботу, 15 апреля 2017 года, в Пхеньяне, Северная Корея
Северокорейские солдаты стоят в строю во время военного парада в субботу, 15 апреля 2017 года, в Пхеньяне, Северная Корея Авторское право  Wong Maye-E/AP
Авторское право Wong Maye-E/AP
By Sasha Vakulina
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Киевский проект "Хочу жить" призывает северокорейских солдат сдаваться в плен украинским военным в новом видео на корейском языке, поскольку первые военные КНДР прибыли в зону боевых действий в приграничном Курском районе России.

РЕКЛАМА

Украинский проект "Хочу жить" разместил новое видео на корейском языке, призывающее северокорейских солдат сдаваться в плен украинским войскам после их отправки в зоны боевых действий.

В ролике показаны лагеря для военнопленных в Украине и обещано, что после сдачи в плен солдаты будут содержаться в соответствии с Женевскими конвенциями, с гарантированными украинской стороной безопасными условиями содержания, питания и медицинского обслуживания.

"Сколько бы солдат Пхеньян ни отправил на помощь России, куда бы они ни направлялись - украинские лагеря для военнопленных готовы принять солдат любой национальности, вероисповедания и идеологических взглядов".

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, первые северокорейские военные подразделения прибыли в зону боевых действий в Курской области России в среду.

Что такое "Хочу жить"?

Запущенная в сентябре 2022 года Главным управлением разведки Украины круглосуточная горячая линия должна была помочь российским солдатам добровольно сдаваться в плен украинской армии.

По данным на июнь, более 300 российских военнослужащих уже сдались в украинский плен, воспользовавшись созданной правительством инициативой, сообщил в начале года представитель разведки Украины Андрей Юсов.

"Количество желающих сдаться в плен увеличилось. Только в рамках этого проекта в украинский плен уже сдались более 300 российских оккупантов, - пояснил он. - Некоторые из них сразу выразили желание не быть обменянными или даже вступить в ряды сил безопасности и обороны".

По словам Юсова, поступило более 35 тысяч заявлений "в основном от действующих российских военнослужащих, а также людей, которые могут оказаться в Вооруженных силах РФ и хотят защитить себя, не желая участвовать в агрессивной войне и не стать военными преступниками".

Подавляющее большинство из них готовы вернуться на родину после окончания "боевых действий", но во избежание будущих проблем с законом их регистрируют как пленных и не отмечают как добровольно дезертировавших или сдавшихся в плен.

Могут ли северокорейские войска получить к нему доступ?

Граждане Северной Кореи не имеют доступа к интернету, и лишь немногие из них владеют компьютерами.

Смартфоны в Северной Корее ограничены в функциях и подвергаются мерам наблюдения и контроля, что делает их полезными только для основных коммуникаций и потребления одобренного государством контента.

Related

В России сайт проекта "Хочу жить" был запрещен на всей территории страны менее чем через месяц после его запуска. Однако доступ к нему по-прежнему возможен через VPN или мессенджеры, горячую линию и чат-бот, запущенный Министерством обороны Украины.

В новом ролике, обращаясь к солдатам Пхеньяна на корейском языке, говорится: "Вы не должны бессмысленно умирать на чужой земле. Вы не должны повторить судьбу сотен тысяч российских солдат, которые никогда не вернутся домой".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

КНДР обещает поддержку России в "священной войне" в Украине

Первые северокорейские солдаты прибыли в Курскую область - ГУР. Путин не отрицает их переброску в РФ

У Вашингтона есть доказательства, что войска КНДР находятся в России