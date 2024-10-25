РЕКЛАМА

Украинский проект "Хочу жить" разместил новое видео на корейском языке, призывающее северокорейских солдат сдаваться в плен украинским войскам после их отправки в зоны боевых действий.

В ролике показаны лагеря для военнопленных в Украине и обещано, что после сдачи в плен солдаты будут содержаться в соответствии с Женевскими конвенциями, с гарантированными украинской стороной безопасными условиями содержания, питания и медицинского обслуживания.

"Сколько бы солдат Пхеньян ни отправил на помощь России, куда бы они ни направлялись - украинские лагеря для военнопленных готовы принять солдат любой национальности, вероисповедания и идеологических взглядов".

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, первые северокорейские военные подразделения прибыли в зону боевых действий в Курской области России в среду.

Что такое "Хочу жить"?

Запущенная в сентябре 2022 года Главным управлением разведки Украины круглосуточная горячая линия должна была помочь российским солдатам добровольно сдаваться в плен украинской армии.

По данным на июнь, более 300 российских военнослужащих уже сдались в украинский плен, воспользовавшись созданной правительством инициативой, сообщил в начале года представитель разведки Украины Андрей Юсов.

"Количество желающих сдаться в плен увеличилось. Только в рамках этого проекта в украинский плен уже сдались более 300 российских оккупантов, - пояснил он. - Некоторые из них сразу выразили желание не быть обменянными или даже вступить в ряды сил безопасности и обороны".

По словам Юсова, поступило более 35 тысяч заявлений "в основном от действующих российских военнослужащих, а также людей, которые могут оказаться в Вооруженных силах РФ и хотят защитить себя, не желая участвовать в агрессивной войне и не стать военными преступниками".

Подавляющее большинство из них готовы вернуться на родину после окончания "боевых действий", но во избежание будущих проблем с законом их регистрируют как пленных и не отмечают как добровольно дезертировавших или сдавшихся в плен.

Могут ли северокорейские войска получить к нему доступ?

Граждане Северной Кореи не имеют доступа к интернету, и лишь немногие из них владеют компьютерами.

Смартфоны в Северной Корее ограничены в функциях и подвергаются мерам наблюдения и контроля, что делает их полезными только для основных коммуникаций и потребления одобренного государством контента.

В России сайт проекта "Хочу жить" был запрещен на всей территории страны менее чем через месяц после его запуска. Однако доступ к нему по-прежнему возможен через VPN или мессенджеры, горячую линию и чат-бот, запущенный Министерством обороны Украины.

В новом ролике, обращаясь к солдатам Пхеньяна на корейском языке, говорится: "Вы не должны бессмысленно умирать на чужой земле. Вы не должны повторить судьбу сотен тысяч российских солдат, которые никогда не вернутся домой".