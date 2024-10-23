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У Вашингтона есть доказательства, что войска КНДР находятся в России

Северокорейские солдаты в исторической форме маршируют во время парада на площади Ким Ир Сена, суббота, 10 октября 2015 года, в Пхеньяне, Северная Корея.
Северокорейские солдаты в исторической форме маршируют во время парада на площади Ким Ир Сена, суббота, 10 октября 2015 года, в Пхеньяне, Северная Корея. Авторское право Wong Maye-E/AP
Авторское право Wong Maye-E/AP
By Sasha Vakulina
Опубликовано
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Министр обороны США Ллойд Остин впервые публично подтвердил, что есть доказательства присутствия северокорейских солдат в России, и чем они там занимаются, "можно только догадываться".

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У Вашингтона есть доказательства присутствия северокорейских войск в России, заявил в среду журналистам в Риме министр обороны США Ллойд Остин.

"Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. Что именно они делают? Остается только догадываться. Нам нужно разобраться в этих вопросах", - сказал Остин.

Комментарий Остина - первое публичное подтверждение Вашингтоном предыдущих заявлений Украины и Южной Кореи.

Накануне начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что первые северокорейские подразделения должны прибыть в Курскую область России в среду. Они якобы могут помочь России противостоять вторжению Украины.

Ранее в октябре Буданов заявил, что первая группа будет состоять из 2600 солдат из общей численности около 11 000 военных КНДР в России, которые будут "готовы к бою" в Украине к 1 ноября.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, что в настоящее время в России проходят подготовку две северокорейские бригады численностью до 6000 человек каждая. Ссылаясь на данные военной разведки он заявил, что некоторые северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.

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Сеул рассматривает возможность отправки в Украину группы военных из разведывательных подразделений после сообщений о причастности Пхеньяна к полномасштабному вторжению России, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Южная Корея могла бы помочь в дальнейшем анализе тактики ведения войны и боевых возможностей Пхеньяна.

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