У Вашингтона есть доказательства, что войска КНДР находятся в России

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У Вашингтона есть доказательства присутствия северокорейских войск в России, заявил в среду журналистам в Риме министр обороны США Ллойд Остин.

"Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. Что именно они делают? Остается только догадываться. Нам нужно разобраться в этих вопросах", - сказал Остин.

Комментарий Остина - первое публичное подтверждение Вашингтоном предыдущих заявлений Украины и Южной Кореи.

Накануне начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что первые северокорейские подразделения должны прибыть в Курскую область России в среду. Они якобы могут помочь России противостоять вторжению Украины.

Ранее в октябре Буданов заявил, что первая группа будет состоять из 2600 солдат из общей численности около 11 000 военных КНДР в России, которые будут "готовы к бою" в Украине к 1 ноября.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, что в настоящее время в России проходят подготовку две северокорейские бригады численностью до 6000 человек каждая. Ссылаясь на данные военной разведки он заявил, что некоторые северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.

Сеул рассматривает возможность отправки в Украину группы военных из разведывательных подразделений после сообщений о причастности Пхеньяна к полномасштабному вторжению России, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Южная Корея могла бы помочь в дальнейшем анализе тактики ведения войны и боевых возможностей Пхеньяна.