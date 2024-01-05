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Белый дом: Россия использует в Украине северокорейские ракеты

Похороны спелеолога Святослава Романчука, который воевал в теробороне. Киев, 3 января 2023.
Похороны спелеолога Святослава Романчука, который воевал в теробороне. Киев, 3 января 2023. Авторское право Evgeniy Maloletka/AP Photo
By Euronews
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В Белом доме заявили, что Россия начала обстреливать Украину северокорейскими ракетами, а теперь пытается купить ракеты у Ирана.

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Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате вчерашнего удара российской армии по Кропивницкому, сообщила ГС ЧС Украины. Как заявили в Министерстве энергетики, повреждения получили два промышленных объекта: один из них принадлежит "Укрэнерго", другой — "Кировоградоблэнерго". Жители города временно оставались без электричества, также была обесточена железная дорога.

Тем временем в Киеве прошли похороны снайпера Ростислава Терещенко, погибшего 28 декабря в одной из самых горячих точек фронта, под Авдеевкой. Украинец с позывным "Джерри" воевал в батальоне "Азов" с 2014 года.

Между тем Белый дом заявил, что российская армия уже использовала для обстрелов Украины северокорейские баллистические ракеты, а теперь планирует приобрести ракетные системы у Ирана. "Это значительная и вызывающая тревогу эскалация поддержки России Северной Кореей", — подчеркнули в Вашингтоне.

"По нашей информации, КНДР недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько баллистических ракет. 30 декабря 2023 года российские войска запустили по меньшей мере одну из этих северокорейских баллистических ракет по территории Украины", — сказал на брифинге представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Не прекращаются и удары по российской территории: вечером в четверг под обстрел вновь попал Белгород, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, два человека пострадали.

Также в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал недавний обмен 230 украинских на 248 российских военнопленных. Он высоко оценил усилия ОАЭ, при посредничестве которых состоялся обмен.

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