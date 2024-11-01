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КНДР обещает поддержку России в "священной войне" в Украине

Главы МИД КНДР и России Цой Сон Хи и Сергей Лавров
Главы МИД КНДР и России Цой Сон Хи и Сергей Лавров Авторское право AP/Russian Foreign Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Foreign Ministry Press Service
By Euronews
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Пхеньян обещает "до победного дня всегда твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами".

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Российская армия и народ под руководством Владимира Путина непременно добьются великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и интересов безопасности своего государства в войне с Украиной. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Глава северокорейского МИДа добавила, что лидер КНДР Ким Чен Ын с самого начала "специальной военной операции" дал указание на мощную поддержку и помощь России и ее народу, "ни на кого не оглядываясь". Пхеньян обещает "до победного дня всегда твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами".

За последний год министры двух стран встречаются уже в шестой раз.

Солдаты КНДР на украинском фронте?

Ранее стало известно о переброске в Россию Пхеньяном своих войск для участия в войне с Украиной. Об этом сообщали американская, украинская и южнокорейская разведки. При этом признаков непосредственного участия солдат КНДР в боях пока нет. По данным главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, северокорейские военные примкнут к российским войскам на поле боя уже в ноябре.

Накануне зампред США в ООН Роберт Вуд заявил, что в Курскую область прибыли уже 8 тыс. военных КНДР.

Согласно информации Financial Times, которая ссылается на данные украинской разведки, в Курскую область прибыли около трех тысяч северокорейских военных и были размещены примерно в 50 км от украинской границы.

Также издание сообщает, что Южная Корея рассматривает возможность прямой передачи вооружений Украине в ответ на ввод войск Северной Кореи в Курскую область России. В Сеуле опасаются того, что это может предоставить северокорейским военным ценный боевой опыт, а также того, что Россия может поделиться передовыми военными технологиями в обмен на поддержку КНДР.

Ни Москва, ни Пхеньян информацию о переброске солдат КНДР не комментируют.

В июне лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ст. 4 этого соглашения предусматривает, что, "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации". Госдума ратифицировала договор 24 октября.

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