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В воскресенье граждане Болгарии в седьмой раз за последние три года придут на избирательные участки.

Страна остро нуждается в стабильном правительстве, чтобы ускорить процесс присоединения к еврозоне и поступление средств ЕС по Плану восстановления и устойчивости.

С тех пор как массовые антикоррупционные протесты в 2020 году привели к падению правоцентристского правительства Болгарии, к власти в стране после целой серии выборов приходили нестабильные коалиции, возглавляемые центристскими и правыми партиями.

Бывший премьер-министр и лидер коалиции "Мы продолжаем перемены" Николай Денков заявил, что Болгарии необходимо как можно скорее принять несколько законов, касающихся климата и борьбы с коррупцией, после чего направить их в Европейскую комиссию.

Последние выборы в стране состоялись в июне. Явка на них была рекордно низкой - всего 34%.

Последние опросы общественного мнения показывают, что в болгарской политике мало что может измениться, так как лидируют все те же три партии.

Ожидается, что больше всего голосов наберет партия ГЕРБ.

Растет в болгарском обществе поддержка пророссийской правой партии "Возрождение".

Уровень одобрения действий руководства Европейского союза в Болгарии достиг рекордно низкого значения - 46%.