Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Седьмые за три года выборы. Есть ли шанс выйти из политического кризиса?

Предвыборная агитация на улицах Софии
Предвыборная агитация на улицах Софии Авторское право  Valentina Petrovа
Авторское право Valentina Petrovа
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

В воскресенье 27 октября в Болгарии пройдут всеобщие выборы, седьмые по счету за последние три года. Согласно опросам общественного мнения, наибольшие шансы на победу у партии ГЕРБ.

РЕКЛАМА

В воскресенье граждане Болгарии в седьмой раз за последние три года придут на избирательные участки.

Страна остро нуждается в стабильном правительстве, чтобы ускорить процесс присоединения к еврозоне и поступление средств ЕС по Плану восстановления и устойчивости.

С тех пор как массовые антикоррупционные протесты в 2020 году привели к падению правоцентристского правительства Болгарии, к власти в стране после целой серии выборов приходили нестабильные коалиции, возглавляемые центристскими и правыми партиями.

Бывший премьер-министр и лидер коалиции "Мы продолжаем перемены" Николай Денков заявил, что Болгарии необходимо как можно скорее принять несколько законов, касающихся климата и борьбы с коррупцией, после чего направить их в Европейскую комиссию.

Related

Последние выборы в стране состоялись в июне. Явка на них была рекордно низкой - всего 34%.

Последние опросы общественного мнения показывают, что в болгарской политике мало что может измениться, так как лидируют все те же три партии.

Ожидается, что больше всего голосов наберет партия ГЕРБ.

Растет в болгарском обществе поддержка пророссийской правой партии "Возрождение".

Уровень одобрения действий руководства Европейского союза в Болгарии достиг рекордно низкого значения - 46%.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Парламент Болгарии утвердил правоцентристское коалиционное правительство

Болгария: на внеочередных всеобщих выборах побеждает ГЕРБ

На досрочных выборах в Болгарии побеждает партия ГЕРБ (экзитполы)