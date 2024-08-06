EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Политическая нестабильность в Болгарии грозит усложнить ситуацию в Евросоюзе

Архив: проправительственный манифестант держит болгарский флаг на демонстрации возле здания парламента в Софии, июнь 2024 г.
Архив: проправительственный манифестант держит болгарский флаг на демонстрации возле здания парламента в Софии, июнь 2024 г. Авторское право Valentina Petrova/Valentina Petrova
Авторское право Valentina Petrova/Valentina Petrova
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Политическая нестабильность в Болгарии грозит усложнить ситуацию в Евросоюзе после объявления в понедельник о проведении досрочных выборов - седьмых за 3 года.

РЕКЛАМА

Политическая нестабильность в Болгарии грозит усложнить ситуацию в Евросоюзе в целом. После объявления в понедельник о проведении досрочных выборов - седьмых за 3 года - возникают вопросы с назначением еврокомиссара от Болгарии, кандидатура которого должна быть предложена в конце месяца.

Я ожидаю, что предвыборные баталии, которые начались в Европейском союзе, окажут влияние на выбор комиссара. На мой взгляд, скорее всего будет снова выдвинута кандидатура нынешнего еврокомиссара по инновациям Илианы Ивановой
Милен Керемедчиев
экс-заместитель министра иностранных дел Болгарии

Ещё одна "горячая" тема - вступление Болгарии в зону евро. София намерена присоединиться к единой европейской валюте уже в 2025-м, но непрерывный политический кризис размывает эту перспективу.

Для Болгарии план был такой: присоединиться к еврозоне с 1 января 2025-го. Сегодня это кажется весьма призрачной целью, поскольку мы так и не дождались позитивного отчёта Еврокомиссии. Целевой уровень инфляции не был достигнут, и у временного правительства вряд ли хватит политической воли, чтобы взять эти цифры под контроль
Димитар Бечев
старший научный сотрудник Берлинский центр Карнеги

Но и это ещё не всё. Болгарии вряд ли удастся получить европейские фонды, выделенные на восстановление экономики после пандемии Covid-19, поскольку для выделения этого финансирования также следует соответствовать ряду условий.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Общеевропейская сборная: "за" и "против"

Юбер Ведрин: "С Трампом или без, украинский вопрос будет пересмотрен"

Лесные пожары в Европе

Европейский союз Болгария Шенгенское пространство