Политическая нестабильность в Болгарии грозит усложнить ситуацию в Евросоюзе после объявления в понедельник о проведении досрочных выборов - седьмых за 3 года.
Политическая нестабильность в Болгарии грозит усложнить ситуацию в Евросоюзе в целом. После объявления в понедельник о проведении досрочных выборов - седьмых за 3 года - возникают вопросы с назначением еврокомиссара от Болгарии, кандидатура которого должна быть предложена в конце месяца.
Ещё одна "горячая" тема - вступление Болгарии в зону евро. София намерена присоединиться к единой европейской валюте уже в 2025-м, но непрерывный политический кризис размывает эту перспективу.
Но и это ещё не всё. Болгарии вряд ли удастся получить европейские фонды, выделенные на восстановление экономики после пандемии Covid-19, поскольку для выделения этого финансирования также следует соответствовать ряду условий.