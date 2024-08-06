By Euronews

Политическая нестабильность в Болгарии грозит усложнить ситуацию в Евросоюзе после объявления в понедельник о проведении досрочных выборов - седьмых за 3 года.

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Политическая нестабильность в Болгарии грозит усложнить ситуацию в Евросоюзе в целом. После объявления в понедельник о проведении досрочных выборов - седьмых за 3 года - возникают вопросы с назначением еврокомиссара от Болгарии, кандидатура которого должна быть предложена в конце месяца.

Я ожидаю, что предвыборные баталии, которые начались в Европейском союзе, окажут влияние на выбор комиссара. На мой взгляд, скорее всего будет снова выдвинута кандидатура нынешнего еврокомиссара по инновациям Илианы Ивановой Милен Керемедчиев экс-заместитель министра иностранных дел Болгарии

Ещё одна "горячая" тема - вступление Болгарии в зону евро. София намерена присоединиться к единой европейской валюте уже в 2025-м, но непрерывный политический кризис размывает эту перспективу.

Для Болгарии план был такой: присоединиться к еврозоне с 1 января 2025-го. Сегодня это кажется весьма призрачной целью, поскольку мы так и не дождались позитивного отчёта Еврокомиссии. Целевой уровень инфляции не был достигнут, и у временного правительства вряд ли хватит политической воли, чтобы взять эти цифры под контроль Димитар Бечев старший научный сотрудник Берлинский центр Карнеги

Но и это ещё не всё. Болгарии вряд ли удастся получить европейские фонды, выделенные на восстановление экономики после пандемии Covid-19, поскольку для выделения этого финансирования также следует соответствовать ряду условий.