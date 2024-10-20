ЦАХАЛ обнаружил сеть туннелей "Хезболлах" на юге Ливана

By Euronews и AP

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Израильские военные (ЦАХАЛ) заявили, что обнаружили на юге Ливана сеть туннелей, используемых боевой группировкой "Хезболлах".

Израиль утверждает, что в настоящее время занимается ликвидацией туннелей, чтобы предотвратить использование их "Хезболлах" в качестве стартовой площадки для нападения на еврейское государство, подобно вторжению ХАМАС в прошлом году, которое спровоцировало войну в Газе.

ЦАХАЛ заявил, что в течение последних двух недель прочесывал южную часть Ливана, чтобы обнаружить, по его словам, глубокие атакующие возможности "Хезболлах", в частности, систему туннелей, оборудованных тайниками с оружием и ракетными установками, которые, по мнению Израиля, представляют прямую угрозу для близлежащих населенных пунктов.

В своем сообщении в сети X ЦАХАЛ заявил, что было уничтожено более 50 туннельных шахт и других объектов "террористической инфраструктуры", а также захвачен тайник с оружием, включая мины и противотанковые ракеты.

Война Израиля против поддерживаемой Ираном группировки боевиков простирается далеко вглубь Ливана, и в результате его воздушных ударов за последние недели погибло более 1700 человек, около четверти из которых - женщины и дети, по данным местных органов здравоохранения.

В то время как наземная кампания, начатая 30 сентября, была сосредоточена на узком участке земли вдоль границы, где уже давно присутствуют "Хезболлах" и ее сторонники.

Базирующаяся в Газе военизированная группировка ХАМАС, с которой идеологически солидарна "Хезболлах", также имеет лабиринт подземных туннелей. В субботу ЦАХАЛ опубликовал видео, на котором, по его словам, видно, как бывший лидер группы Яхья Синвар использует их для бегства с Западного берега за день до нападения на Израиль 7 октября.

Вход в туннель "Хезболлах", обнаруженный в ходе наземной операции ЦАХАЛ на юге Ливана, 13 октября 2024 года. Sam McNeil/Copyright 2024 The AP All rights reserved

ЦАХАЛ заявил, что на видеозаписи, снятой, предположительно, 6 октября, видно, как Синвар, его жена и дети проносят через туннели матрасы, бутылки с водой и другие вещи.

"В момент ликвидации Синвара с ним не было заложников. Убийство Синвара стало результатом года оперативных и разведывательных усилий по привлечению его и других лидеров ХАМАС к ответственности. Синвар ликвидирован, но наша миссия не закончена. Мы не успокоимся, пока не вернем домой всех заложников", - заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

Синвар считается организатором вторжения в Израиль 7 октября, в результате которого погибли 1200 человек и около 250 заложников были вывезены в Газу, где, по некоторым данным, до сих пор находятся около 100 человек.

Он был убит израильскими военными в среду после того, как его нашли и опознали в квартире в Рафахе.

Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что "любой, кто попытается причинить вред гражданам Израиля, заплатит за это высокую цену".

Эти комментарии прозвучали после того, что Израиль назвал покушением на Нетаньяху со стороны "Хезболлах".

В субботу утром три беспилотника нацелились на резиденцию Нетаньяху в северном прибрежном городе Кейсария.

Два беспилотника были сбиты, но один попал в здание. Израильские власти не раскрыли размер ущерба, но сообщили, что ни Нетаньяху, ни его жена Сара не находились в доме во время атаки.

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Последствия израильских авиаударов по Дахии в южном пригороде Бейрута, 19 октября 2024 года Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

"Попытка иранской марионетки "Хезболлах" убить меня и мою жену сегодня была серьезной ошибкой. Это не остановит ни меня, ни государство Израиль от продолжения справедливой войны против наших врагов, чтобы обеспечить наше будущее", - написал Нетаньяху в сети X.

Авиаудары по ливанской столице продолжались до субботы, став самой мощной атакой на Бейрут более чем за неделю.

Ливанские власти говорят, что масштабы разрушений и количество жертв еще оцениваются.

По данным ЦАХАЛа, с территории Ливана по Израилю было выпущено около 180 снарядов, один 50-летний мужчина погиб, получив осколочное ранение на севере страны.