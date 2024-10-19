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Байден: "Достичь перемирия между Израилем и "Хезболлах" проще, чем с ХАМАС"

Президент США Джо Байден общается с представителями СМИ перед отлетом из Берлина, 18 октября 2024 года
Президент США Джо Байден общается с представителями СМИ перед отлетом из Берлина, 18 октября 2024 года Авторское право Ben Curtis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ben Curtis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники работают над деэскалацией напряженности на Ближнем Востоке и согласны с тем, что "только военного решения" не существует, поскольку бои между Израилем и "Хезболлах" продолжаются.

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Президент США Джо Байден предположил, что договориться о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах" может быть проще, чем между Израилем и ХАМАС.

Байден сказал, что обсудил пути прекращения ближневосточного конфликта после убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Газе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем во время их встречи в Берлине в пятницу.

"На мой взгляд, и мои коллеги с этим согласны, есть возможность договориться с Израилем и Ираном таким образом, чтобы на время прекратить конфликт", - сказал он.

"Другими словами, остановить столкновения. Мы считаем, что есть возможность добиться прекращения огня в Ливане. А в Газе это будет сложнее. Но мы согласны, что результат должен быть".

Байден отказался сообщить, заверил ли его премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре в четверг после подтверждения смерти Синвара, что израильтяне готовы вернуться к переговорам о заложниках и прекращении огня.

"Мы находимся в середине обсуждения этого вопроса", - сказал Байден.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники работают над снижением напряженности в регионе и согласны с тем, что "только военного решения" не существует.

"Ответ - это дипломатия. И сейчас мы должны максимально использовать этот момент. Сейчас необходимо прекращение огня в Газе, немедленное и безоговорочное освобождение всех заложников, немедленный доступ к гуманитарной помощи и возвращение на путь к решению о двух государствах как единственному способу обеспечения долгосрочного мира и безопасности", - сказал он.

Спасатели выносят останки убитых людей с места израильского авиаудара в деревне Кана, 16 октября 2024 года
Спасатели выносят останки убитых людей с места израильского авиаудара в деревне Кана, 16 октября 2024 годаMohammad Zaatari/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Израиль и базирующаяся в Ливане боевая группировка "Хезболлах" ведут практически ежедневный огонь с момента начала войны в Газе в октябре, в результате чего тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома по обе стороны границы.

В последнее время эти боевые действия значительно активизировались: обе стороны наносят удары вглубь территорий друг друга.

30 сентября Израиль начал названную им целенаправленную наземную операцию в Ливане, задача которой - найти и уничтожить позиции "Хезболлах".

Считается, что в Ливане может находиться до 15 000 израильских солдат.

В пятницу "Хезболлах" заявила, что ее борьба с Израилем вступает в новую фазу, так как регион берет в расчет убийство Яхьи Синвара.

"Хезболлах" идеологически солидарна с базирующейся в Газе боевой группировкой ХАМАС и начала обстрел Израиля, как она говорит, в знак солидарности с палестинским народом.

Израильские силы безопасности осматривают дом, поврежденный ракетой, выпущенной из Ливана по городу Маджд аль-Крум, 16 октября 2024 г.
Израильские силы безопасности осматривают дом, поврежденный ракетой, выпущенной из Ливана по городу Маджд аль-Крум, 16 октября 2024 г.Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Война в Газе началась 7 октября прошлого года после того, как боевики ХАМАС совершили молниеносное вторжение в Израиль, убив около 1200 человек и взяв в заложники еще 250.

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Израильские военные ответили практически сразу и опустошили Газу. В августе ООН заявила, что около 80% всех зданий в секторе были разрушены.

Это вызвало масштабную гуманитарную катастрофу: десятки тысяч жителей Газы стали вынужденными переселенцами, часто живущими в палаточных лагерях, где практически нет доступа к продовольствию, пресной воде и медицинской помощи.

По данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАС, за год боев погибло более 42 000 человек, при этом различий между боевиками и гражданскими лицами не делается.

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