Дом Нетаньяху атаковал беспилотник, никто не пострадал

By Euronews

По дому израильского премьера был запущен беспилотник, никто не пострадал, ни его, ни его жены дома не было

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Правительство Израиля сообщило, что в субботу в сторону дома премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии был запущен беспилотник, но обошлось без жертв. Ни самого премьера, ни его супруги Сары дома не было, говорится в заявлении пресс-секретаря главы кабинета.

Как пишут СМИ, в последние недели премьер перестал ездить в свою средиземноморскую резиденцию и проводит выходные на вилле одного из своих друзей в Иерусалиме.

По данным местных СМИ, беспилотник был запущен из Ливана и преодолел около 70 километров.

Сразу после атаки на свою резиденцию Нетаньяху опубликовал видео, на котором заявляет, что его "ничто не остановит" и что Израиль "выиграет эту войну".

В сентябре йеменские повстанцы хуситы запустили баллистическую ракету в сторону аэропорта Бен-Гурион, когда самолет Нетаньяху заходил на посадку. Ракета была перехвачена.

В дополнение к беспилотнику, запущенному в резиденцию Нетаньяху, израильские военные заявили, что по северному Израилю из Ливана в субботу утром было выпущено более 100 ракет. В результате удара по городу Хайфа погиб один человек, еще 9 получили ранения.

Атака произошла после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что ХАМАС продолжит борьбу с Израилем после убийства Яхьи Синвара, которого называют организатором смертоносного нападения 7 октября прошлого года.

Субботние удары по Израилю произошли на фоне обострения в последние недели его противостояния с ливанской "Хезболлах" — союзником ХАМАС, поддерживаемым Ираном. В пятницу "Хезболлах" заявила, что планирует начать новую фазу боевых действий, отправив на территорию Израиля больше управляемых ракет и ударных беспилотников. Давний лидер этой воинствующей группировки Хасан Насралла был убит в результате израильского авиаудара в конце сентября, а в начале октября Израиль начал наземную операцию в Ливане.

Десятки жертв израильских авиаударов по сектору Газа

В субботу Газа подверглась новой атаке. Палестинское министерство здравоохранения заявило, что израильские удары пришлись на верхние этажи индонезийской больницы в Бейт-Лахии, и что силы ЦАХАЛ открыли огонь по зданию больницы и ее двору, вызвав панику среди пациентов и медицинского персонала.

По заявлению больницы Аль-Авда в Джабалии, на севере Газы, в результате израильских ударов также пострадали верхние этажи здания, несколько сотрудников получили ранения. Три дома в Джабалии были атакованы ночью в пятницу, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек, более половины из которых - женщины и дети, заявил Фарес Абу Хамза, глава службы скорой помощи министерства здравоохранения Газы. По меньшей мере 80 человек получили ранения.

В результате удара по дому в городе Завайда в центральной части Газы погибло не менее 10 человек, включая двух детей, согласно данным больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе, куда были доставлены пострадавшие. Жертвами другого удара в лагере беженцев Магази стали 11 человек, все из одной семьи, сообщила та же больница.

Конфронтация между Израилем и ХАМАС в секторе Газа продолжается, обе стороны демонстрируют нежелание прекращать войну после смерти лидера группировки Яхьи Синвара на этой неделе. В пятницу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что смерть Синвара стала болезненной потерей, но отметил, что ХАМАС продолжает действовать, несмотря на убийства других лидеров палестинских боевиков до него.

"ХАМАС жив и будет жить", — сказал Хаменеи.

Лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар (в центре) в окружении демонстрантов во время своего визита на границу сектора Газа с Израилем, 20 апреля 2018 года Khalil Hamra/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

ХАМАС повторил свою позицию, что заложники, которых они захватили в Израиле год назад, не будут освобождены, пока не будет достигнуто прекращение огня в Газе и не будут выведены израильские войска. Твердая позиция была отвергнута заявлением Нетаньяху о том, что армия его страны будет продолжать сражаться до освобождения заложников и останется в Газе, чтобы не допустить перевооружения сильно ослабленного ХАМАС.

Синвар считается главным организатором нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году, в результате которого погибло около 1200 человек, в основном мирных жителей, и было похищено еще 250 человек. По данным местных органов здравоохранения, в результате ответного наступления Израиля в секторе Газа погибло более 42 000 палестинцев. Они не делают различий между боевиками и мирными жителями, но утверждают, что более половины погибших — женщины и дети.

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Война уничтожила огромные территории Газы, вынудила покинуть свои дома около 90% ее населения, составляющего 2,3 миллиона человек, что повлекло за собой гуманитарный кризис.

Убийство Синвара может изменить динамику войны в Газе, даже несмотря на то, что Израиль продолжает наступление на "Хезболлах", используя сухопутные войска на юге Ливана и нанося авиаудары в других районах страны.

Израиль пообещал политически уничтожить ХАМАС в Газе, и ликвидация Синвара была главным военным приоритетом. При этом Нетаньяху, объявляя об убийстве в четверг вечером, добавил, что "наша война еще не окончена".

Тем не менее правительства стран-союзников Израиля и население Газы выразили надежду, что смерть Синвара проложит путь к прекращению войны.

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В Израиле семьи заложников, все еще удерживаемых в Газе, потребовали от израильского правительства использовать убийство Синвара как способ возобновить переговоры по возвращению домой их близких. В Газе осталось около 100 заложников, по меньшей мере 30 из которых, как считают в Израиле, мертвы.

Израильские авиаудары по Ливану

Израиль также заявил в субботу, что убил заместителя командующего "Хезболлах" в южном городе Бинт-Джебейль. Армия заявила, что Насер Рашид руководил атаками против Израиля.

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что израильский авиаудар в субботу поразил автомобиль на главном шоссе к северу от Бейрута, в результате чего погибли два человека. Кто находился в машине в момент удара - неясно.