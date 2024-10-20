Десятки жертв и пропавших без вести после ударов Израиля по Газе

By Euronews

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В результате израильских авиаударов по северу сектора Газа погибли или пропали без вести около 90 человек, сообщает министерство здравоохранения анклава. Еще 40 получили ранения.

Атаке подвергся город Бейт-Лахия, который был одной из первых целей израильского наземного вторжения почти год назад.

Израильские военные пока не прокомментировали удары, заявив, что "продолжают действовать по всей территории Газы, нанося как воздушные удары, так и проводя наземные операции".

В течение последних двух недель Израиль проводит крупную операцию в лагере беженцев Джебалия на севере Газы, где, по его словам, произошла перегруппировка боевиков ХАМАС.

В первые недели войны Израиль приказал всему населению северной части Газы эвакуироваться на юг и повторил эти инструкции в начале этого месяца.

Но, как утверждается, около 400 тысяч человек решили не покидать свои дома.

Тем временем израильские военные продолжают наносить удары по столице Ливана Бейруту: по меньшей мере 10 авиаударов пришлись на южный пригород Дахия.

ЦАХАЛ утверждает, что его целью были командный пункт "Хезболлах" и подземная оружейная фабрика в Бейруте.

Также армия Израиля заявила о ликвидации трех командиров группировки. Ливанская армия сообщила о гибели трех своих солдат в результате израильских ударов.

По данным ЦАХАЛ, "Хезболлах" выпустила в ответ более 100 ракет по северу Израиля.