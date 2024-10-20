NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Десятки жертв и пропавших без вести после ударов Израиля по Газе

Последствия израильского воздушного и наземного наступления на сектор Газа, рядом с больницей Шифа в городе Газа, понедельник, 1 апреля 2024 года.
Последствия израильского воздушного и наземного наступления на сектор Газа, рядом с больницей Шифа в городе Газа, понедельник, 1 апреля 2024 года. Авторское право Mohammed Hajjar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mohammed Hajjar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Атаке подвергся город Бейт-Лахия, который был одной из первых целей израильского наземного вторжения почти год назад. Минздрав анклава сообщает о порядка 90 погибших и пропавших без вести

РЕКЛАМА

В результате израильских авиаударов по северу сектора Газа погибли или пропали без вести около 90 человек, сообщает министерство здравоохранения анклава. Еще 40 получили ранения.

Атаке подвергся город Бейт-Лахия, который был одной из первых целей израильского наземного вторжения почти год назад.

Израильские военные пока не прокомментировали удары, заявив, что "продолжают действовать по всей территории Газы, нанося как воздушные удары, так и проводя наземные операции".

В течение последних двух недель Израиль проводит крупную операцию в лагере беженцев Джебалия на севере Газы, где, по его словам, произошла перегруппировка боевиков ХАМАС.

В первые недели войны Израиль приказал всему населению северной части Газы эвакуироваться на юг и повторил эти инструкции в начале этого месяца.

Но, как утверждается, около 400 тысяч человек решили не покидать свои дома.

Тем временем израильские военные продолжают наносить удары по столице Ливана Бейруту: по меньшей мере 10 авиаударов пришлись на южный пригород Дахия.

ЦАХАЛ утверждает, что его целью были командный пункт "Хезболлах" и подземная оружейная фабрика в Бейруте.

Также армия Израиля заявила о ликвидации трех командиров группировки. Ливанская армия сообщила о гибели трех своих солдат в результате израильских ударов.

По данным ЦАХАЛ, "Хезболлах" выпустила в ответ более 100 ракет по северу Израиля.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

США расследуют утечку разведданных о планах Израиля атаковать Иран

Министры обороны G7 обеспокоены безопасностью миротворцев ВСООНЛ в Ливане

ЦАХАЛ обнаружил сеть туннелей "Хезболлах" на юге Ливана