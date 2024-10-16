Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Испанская полиция перехватила 13 тонн прекурсоров химического оружия, направлявшихся в Россию

Украинские курсанты примеряют противогазы во время урока в бомбоубежище в Киеве.
Украинские курсанты примеряют противогазы во время урока в бомбоубежище в Киеве. Авторское право  AP Photo/Efrem Lukatsky
Авторское право AP Photo/Efrem Lukatsky
By Andrew Naughtie
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Конечный пункт назначения был замаскирован с помощью целой череды подставных компаний в таких странах, как Армения и Киргизия.

Власти Испании перехватили партию из 13 тонн химикатов, направлявшихся в Россию, среди которых были "возможные прекурсоры для химического оружия или нервно-паралитических веществ", сообщила Национальная полиция.

Согласно заявлению полиции, материалы были изъяты в морском контейнере в порту Барселоны, четыре человека арестованы в Барселоне и Жироне по подозрению в "руководстве коммерческой сетью из Испании, созданной для обхода санкций, введенных против России в связи с войной в Украине".

По словам полиции, расследование, приведшее к операции, началось в 2022 году.

"Была обнаружена компания, управляемая гражданами российского происхождения, которая разработала систему коммерческой, логистической и экономической триангуляции, направленную на незаконные поставки химической продукции в Россию", - пояснили в Национальной полиции.

"В ходе расследования было установлено, что в прошлом с помощью этой корпоративной сети осуществлялся экспорт химической продукции, находящейся под международными санкциями, некоторые из которых могли быть прекурсорами для химического оружия или нервно-паралитических веществ".

Противогаз, брошенный российскими солдатами на позициях под Киевом в марте 2022 года
Противогаз, брошенный российскими солдатами на позициях под Киевом в марте 2022 года Vadim Ghirda/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

"Испанская компания имела дочернюю компанию в Москве, которая была конечным получателем химикатов, хотя этот конечный пункт назначения был замаскирован с помощью целой череды подставных компаний в таких странах, как Армения и Киргизия. Эти подставные компании не были получателями товаров, которые по суше переправлялись в Российскую Федерацию".

Международные санкции, призванные наказать Россию и подорвать ее военные действия в Украине, оказались менее эффективными, чем ожидалось, из-за инновационных методов Кремля по обходу ограничений, которые часто включают в себя передачу поставок и средств через компании и банки в центральноазиатских постсоветских государствах.

Хотя некоторые из этих стран приняли меры по борьбе с использованием их Кремлем в качестве каналов для своей военной экономики, они достаточно зависимы от торговых связей с Россией, чтобы позволить себе полную изоляцию.

Возвращение химической войны

И Россия, и Украина подписали Конвенцию о запрещении химического оружия - международное соглашение, которое помогло добиться официального уничтожения мировых запасов объявленного химического оружия.

Однако Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) была предупреждена как Россией, так и Украиной о предполагаемом применении химического оружия после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

США утверждают, что у них есть доказательства применения Россией химического оружия на поле боя, хотя Кремль это отрицает.

Великобритания также недавно ввела санкции против конкретных российских военных, связанных с этими действиями, в которых, как утверждается, применялись как средства борьбы с беспорядками - использование которых на войне незаконно, - так и химическое оружие времен Первой мировой войны - хлорпикрин.

"Мы будем продолжать следить за ситуацией и сохранять готовность к развертыванию. Мы поддерживаем контакт с заинтересованными государствами-участниками и предлагаем тем, кто располагает обоснованной информацией, поделиться ею с Секретариатом", - говорится в заявлении OCPW, опубликованном в начале этого года.

"Тем временем ОЗХО продолжит оказывать Украине, по ее просьбе, поддержку в области помощи и защиты от химического оружия в соответствии со статьей X Конвенции".

Россия долгое время была союзником режима Асада в Сирии, которого обвиняют в использовании химического оружия, включая зарин, против своих граждан в ходе продолжающейся войны - и это несмотря на усилия по уничтожению запасов при международном посредничестве.

Российские спецслужбы также использовали химическое оружие при покушениях за рубежом, в частности, в случае с Сергеем Скрипалем, который вместе с дочерью подвергся нападению в британском городе Солсбери с применением нервно-паралитического вещества "Новичок". Двое гражданских лиц, не связанных между собой, погибли после случайного контакта с этим веществом. Российский оппозиционер Алексей Навальный, по данным ряда международных расследований, был отравлен веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

В Андалусии прошли похороны жертв самой смертоносной железнодорожной катастрофы в Испании

Дело против Хулио Иглесиаса может расшириться: «С нами связались другие бывшие сотрудники»

Крушение поезда под Барселоной: к месту аварии направлены экстренные службы