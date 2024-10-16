Испанская полиция перехватила 13 тонн прекурсоров химического оружия, направлявшихся в Россию

Власти Испании перехватили партию из 13 тонн химикатов, направлявшихся в Россию, среди которых были "возможные прекурсоры для химического оружия или нервно-паралитических веществ", сообщила Национальная полиция.

Согласно заявлению полиции, материалы были изъяты в морском контейнере в порту Барселоны, четыре человека арестованы в Барселоне и Жироне по подозрению в "руководстве коммерческой сетью из Испании, созданной для обхода санкций, введенных против России в связи с войной в Украине".

По словам полиции, расследование, приведшее к операции, началось в 2022 году.

"Была обнаружена компания, управляемая гражданами российского происхождения, которая разработала систему коммерческой, логистической и экономической триангуляции, направленную на незаконные поставки химической продукции в Россию", - пояснили в Национальной полиции.

"В ходе расследования было установлено, что в прошлом с помощью этой корпоративной сети осуществлялся экспорт химической продукции, находящейся под международными санкциями, некоторые из которых могли быть прекурсорами для химического оружия или нервно-паралитических веществ".

Противогаз, брошенный российскими солдатами на позициях под Киевом в марте 2022 года Vadim Ghirda/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

"Испанская компания имела дочернюю компанию в Москве, которая была конечным получателем химикатов, хотя этот конечный пункт назначения был замаскирован с помощью целой череды подставных компаний в таких странах, как Армения и Киргизия. Эти подставные компании не были получателями товаров, которые по суше переправлялись в Российскую Федерацию".

Международные санкции, призванные наказать Россию и подорвать ее военные действия в Украине, оказались менее эффективными, чем ожидалось, из-за инновационных методов Кремля по обходу ограничений, которые часто включают в себя передачу поставок и средств через компании и банки в центральноазиатских постсоветских государствах.

Хотя некоторые из этих стран приняли меры по борьбе с использованием их Кремлем в качестве каналов для своей военной экономики, они достаточно зависимы от торговых связей с Россией, чтобы позволить себе полную изоляцию.

Возвращение химической войны

И Россия, и Украина подписали Конвенцию о запрещении химического оружия - международное соглашение, которое помогло добиться официального уничтожения мировых запасов объявленного химического оружия.

Однако Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) была предупреждена как Россией, так и Украиной о предполагаемом применении химического оружия после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

США утверждают, что у них есть доказательства применения Россией химического оружия на поле боя, хотя Кремль это отрицает.

Великобритания также недавно ввела санкции против конкретных российских военных, связанных с этими действиями, в которых, как утверждается, применялись как средства борьбы с беспорядками - использование которых на войне незаконно, - так и химическое оружие времен Первой мировой войны - хлорпикрин.

"Мы будем продолжать следить за ситуацией и сохранять готовность к развертыванию. Мы поддерживаем контакт с заинтересованными государствами-участниками и предлагаем тем, кто располагает обоснованной информацией, поделиться ею с Секретариатом", - говорится в заявлении OCPW, опубликованном в начале этого года.

"Тем временем ОЗХО продолжит оказывать Украине, по ее просьбе, поддержку в области помощи и защиты от химического оружия в соответствии со статьей X Конвенции".

Россия долгое время была союзником режима Асада в Сирии, которого обвиняют в использовании химического оружия, включая зарин, против своих граждан в ходе продолжающейся войны - и это несмотря на усилия по уничтожению запасов при международном посредничестве.

Российские спецслужбы также использовали химическое оружие при покушениях за рубежом, в частности, в случае с Сергеем Скрипалем, который вместе с дочерью подвергся нападению в британском городе Солсбери с применением нервно-паралитического вещества "Новичок". Двое гражданских лиц, не связанных между собой, погибли после случайного контакта с этим веществом. Российский оппозиционер Алексей Навальный, по данным ряда международных расследований, был отравлен веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".