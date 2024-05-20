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Президент Тайваня требует от КНР прекратить «запугивание»

Президент Тайваня Лай Циндэ
Президент Тайваня Лай Циндэ Авторское право Chiang Ying-ying/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Chiang Ying-ying/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Новый глава острова Лай Циндэ призвал соотечественников «не питать иллюзий»

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Новый президент Тайваня Лай Циндэ призвал Китай прекратить «военное запугивание». В своей инаугурационной речи в понедельник утром политик призвал соотечественников не питать иллюзий, несмотря на «идеал — стремление к миру»: по его словам, Пекин не оставит попыток «аннексировать Тайвань».

Лай Циндэ считается противником сближения с КНР; тем не менее в ходе предвыборной кампании он говорил о необходимости диалога с Пекином и обещал продолжить кус своей предшественницы — по возможности стабильные отношения с материком, но в то же время — укрепление обороны с помощью ближайшего союзника, США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже поздравил Лая со вступлением в должность.

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