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Лай Циндэ принимает поздравления. Пекин недоволен

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ победил на президентских выборах на Тайване
Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ победил на президентских выборах на Тайване Авторское право Louise Delmotte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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После оглашения итогов президентских выборов на Тайване победившего кандидата поздравили представители высокого правительственного уровня разных стран. На остров прибыла делегация из США.

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Лай Циндэ и его Демократическая прогрессивная партия продолжают принимать поздравления с победой на президентских выборах на Тайване. В том числе - от чиновников и даже министров ряда стран, которые поддерживают тёплые, чаще всего неофициальные отношения с самоуправляющимся островом. 

В воскресенье туда прибыла делегация высокопоставленных американских чиновников для переговоров с представителями местного политического руководства.

Известно, что в состав делегации входят бывший советник по национальной безопасности США Стивен Хэдли, бывший заместитель госсекретаря Джеймс Стейнберг и председатель Американского института на Тайване (AIT) Лора Розенбергер. Последний де-факто играет роль представительством Вашингтона на острове.

Нового президента с избранием поздравил и британский министр иностранных дел.

**Дэвид Кэмерон, глава МИД Великобритании:
**_"Прежде всего, мы должны поздравить тайваньцев с проведением очередных выборов. Что касается будущего, то мы не хотим видеть никаких односторонних изменений в договорённостях по Тайваню. Мы не верим в целесообразность применения силы ни в какой из ситуаций и желаем новому президенту всего наилучшего”._

МИД Китая осудил действия Вашингтона и других иностранных представительств, поздравивших Лая Циндэ. Китайские власти напомнили, что выступают против любых официальных контактов с островом в обход Пекина. Он остался недовольным исходом голосования, так как новый тайваньский лидер считается сторонником независимости острова и сближения с США.

Между тем, вечером в субботумногочисленные сторонники Демократической прогрессивной партии собрались у её штаб-квартиры в Тайбэе, чтобы отпраздновать избрание Циндэ президентом Тайваня.

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