Лай Циндэ принимает поздравления. Пекин недоволен

После оглашения итогов президентских выборов на Тайване победившего кандидата поздравили представители высокого правительственного уровня разных стран. На остров прибыла делегация из США.

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Лай Циндэ и его Демократическая прогрессивная партия продолжают принимать поздравления с победой на президентских выборах на Тайване. В том числе - от чиновников и даже министров ряда стран, которые поддерживают тёплые, чаще всего неофициальные отношения с самоуправляющимся островом.

В воскресенье туда прибыла делегация высокопоставленных американских чиновников для переговоров с представителями местного политического руководства.

Известно, что в состав делегации входят бывший советник по национальной безопасности США Стивен Хэдли, бывший заместитель госсекретаря Джеймс Стейнберг и председатель Американского института на Тайване (AIT) Лора Розенбергер. Последний де-факто играет роль представительством Вашингтона на острове.

Нового президента с избранием поздравил и британский министр иностранных дел.

**Дэвид Кэмерон, глава МИД Великобритании:

**_"Прежде всего, мы должны поздравить тайваньцев с проведением очередных выборов. Что касается будущего, то мы не хотим видеть никаких односторонних изменений в договорённостях по Тайваню. Мы не верим в целесообразность применения силы ни в какой из ситуаций и желаем новому президенту всего наилучшего”._

МИД Китая осудил действия Вашингтона и других иностранных представительств, поздравивших Лая Циндэ. Китайские власти напомнили, что выступают против любых официальных контактов с островом в обход Пекина. Он остался недовольным исходом голосования, так как новый тайваньский лидер считается сторонником независимости острова и сближения с США.

Между тем, вечером в субботумногочисленные сторонники Демократической прогрессивной партии собрались у её штаб-квартиры в Тайбэе, чтобы отпраздновать избрание Циндэ президентом Тайваня.