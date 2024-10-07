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Марселю грозит "мексиканизация": город в шоке после преступлений подростков-киллеров

Марсель - второй по величине город Франции, известный как центр наркоторговли.
Марсель - второй по величине город Франции, известный как центр наркоторговли. Авторское право Pavel Golovkin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Pavel Golovkin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Estelle Nilsson-Julien
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Марсель в шоке. В пятницу в городе 14-летним подростком был застрелен 36-летний водитель такси прямо за рулём. За два дня до того 15-летний подросток получил 50 ударов ножом и был сожжён заживо членами соперничающей банды.

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Марсель в шоке. В пятницу в городе был застрелен 36-летний водитель такси, прямо за рулём. Он отказался ждать клиента и получил пулю в голову.

Обвинение в заказном убийстве предъявлено ...14-летнему подростку, нанятому для расправы в соцсетях. Отец троих детей, Нессим Рамдан стал очередной побочной жертвой сведения счётов между конкурирующими бандами торговцев наркотиками "DZ Mafia" и "Clan des Blacks".

За два дня до того 15-летний подросток получил 50 ударов ножом и был сожжён заживо. Как заявил в воскресенье прокурор Марселя Николя Бессон, оба дела связаны. 15-летний подросток был нанят отбывающим срок 23-летним членом банды "DZ Mafia" для операции устрашения в квартале Moulin-de-Mai  в 3ᵉ округе Марселя, на который обе группировки предъявляют права.

Вооружённый пистолетом, подросток пришёл в квартал Феликс-Пия, чтобы выстрелить в дверь члена банды "Clan des Blacks" и поджечь её в обмен на вознаграждение в 2 000 евро. Когда он шёл выполнять задание, члены конкурирующей банды остановили его, обыскали и нашли пистолет. Позже они зверски расправились с ним, обугленное тело подростка было найдено в мусорном контейнере соседнего квартала.

Чтобы отомстить, отбывающий срок член банды "DZ Mafia" нанял за 50 тысяч евро 14-летнего подростка из департамента Воклюз, поручив ему застрелить члена противоборствующей группировки. Чтобы доехать до квартала Феликс-Пия, тот заказал такси. Когда же подитель отказался его ждать, подросток выстрелил ему в голову и скрылся. Полиция задержала его, отследив звонок с телефона заказчика. В ходе допроса 14-летний убийца признал свою вину, но заявил, что выстрелил "непреднамеренно". По словам прокурора, он известен полиции с 9 лет и был помещён социальными службами в приёмную семью.

Марселю грозит "мексиканизация"

Прокурор Марселя объявил о начале нескольких расследований по этим двум делам. В отношении сожжёного 15-летнего подростка возбуждено дело об "убийстве в составе организованной банды".

Что касается смерти 36-летнего Нессима Рамдана, расследование будет сосредоточено на "преступном сговоре с целью совершения преступления" и "преднамеренном убийстве в составе организованной банды".

Николя Бессон добавил, что ситуация в городе с населением в 860 000 человек вышла на "совершенно новый уровень", выразив обеспокоенность тем, что подростков вербуют для преступлений в столь юном возрасте.

В марте прокурор Марселя рассказал Euronews о росте насилия в городе, предупредив об опасности дальнейшей эскалации, вызванной "деньгами, которые текут рекой, развращают и убивают". С помощью рекламы в социальных сетях, таких как Snapchat, дилеры нацеливаются на уязвимую молодежь в поисках быстрых денег.

В прошлом году число смертей, связанных с наркотиками, в Марселе достигло рекордного уровня - 49. Однако, как оказалось, ситуация изменилась к лучшему, когда стало известно, что за период с января по сентябрь 2024 года число смертей, связанных с наркотиками, сократилось на три случая по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее наркоторговля во Франции приносит 3 миллиарда евро в год, отмечают эксперты. За день одна точка может приносить дилеру от 25 до 90 000 евро. При этом только в Марселе ежедневно ликвидируется от пяти до десяти точек торговли наркотиками.

В прошлом году французские власти изъяли во втором по величине городе Франции 107 автоматов, 7 тонн каннабиса и имущество преступников на сумму в 21 миллион евро.

В мае прошлого года парламентская комиссия по расследованию опубликовала доклад о наркобандитизме во Франции. "Мы должны приложить больше усилий, мы больше не можем жить в этом ужасе, мы находимся в процессе мексиканизации", - говорит Атика Садани, член Ассоциации жертв наркобандизма. По её словам, попавшие на первые полосы подростки "оторваны от реальности, их привлекают социальные сети и жажда наживы". Коллектив потребовал от власти сделать конкретные выводы из парламентского доклада, в частности, выделить "больше средств для полиции и правосудия", добиться "более суровых" наказаний для преступников, в том числе малолетних, а также повысить усилия по повышению осведомленности и профилактике.

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