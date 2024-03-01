Нарковойны в Марселе: удастся ли когда-нибудь покончить с картелями?

Печальный рекорд: в прошлом году 49 человек стали жертвами войны, которую ведут местные наркоторговцы за контроль над всё новыми территориями. Репортаж Euronews из северных районов Марселя.

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"Это была ночь ужаса", – вспоминает Летиция Линон у могилы своего племянника на кладбище Сен-Пьер, куда она ходит каждое воскресенье.

14-летний Райан – ещё одна жертва наркокартелей. В него стреляли из автомата Калашникова, он получил 5 пуль в грудь. Подростка в спортивном костюме перепутали с кем-то из юных дельцов, когда он шёл купить бутылку сока.

"Сегодня марсельский мальчишка может погибнуть под градом пуль, как будто мы в Мексике, стране картелей. Хотя это Франция", – говорит Летиция, вступившая в коллектив семей жертв перестрелок.

Наркотики стали частью повседневного пейзажа в северных районах Марселя. "Во дворе дома, возле школы первое, что вы видите, – это точки сбыта", – говорит Амин Кессаси, студент юрфака и местный активист.

Обгоревшее тело его брата нашли в багажнике машины несколько лет назад. С тех пор число смертей, связанных с наркоторговлей, резко возросло.

"Мелким дилерам позволяли расправить крылья. Некоторые районы оказались в такой изоляции. Население осталось без средств к существованию. Люди хотят работать, и единственная работа, которая кажется им возможной, – это торговля наркотиками", – сетует он.

По словам Амина, необходимо бороться с геттоизацией в школах и вернуть участковых полицейских, "чтобы государство могло вновь закрепиться в наших кварталах". Он также считает, что во Франции необходимо начать общественную дискуссию о легализации каннабиса, "потому что мы уже проиграли войну с наркотиками".

"Деньги убивают"

За последний год в Марселе в перестрелках погибли 49 человек, более сотни получили ранения. "Это стало обычным делом", – отмечает социальный работник Мохамед Бенмеддур.

У истоков нынешней эскалации – война между двумя конкурирующими картелями (DZ Mafia и Yoda), которые борются за контроль над высокодоходными точками сбыта. Всплеску насилия способствуют и "скидки" на огнестрельное оружие в даркнете. По данным полиции, с начала войны в Украине цены на мировом чёрном рынке упали на 40%.

Во Франции оборот наркотиков составляет 3 миллиарда евро в год. Одна точка может приносить от 25 до 90 000 евро в день.

"Деньги текут рекой. Они подстёгивают коррупцию. Они убивают", – говорит прокурор Николя Бессон.

"Я регулярно сталкиваюсь с делами о похищениях и пытках из-за того, что мальчишка-дилер недодал мафии 20 евро, на которые он купил себе бутерброд", – добавил госслужащий.

Выручка французских наркоторговцев утекает в Дубай, Гонконг, Венгрию, Испанию, Алжир, Марокко и Турцию. Деньги отмывают и во французских кебабных, маникюрных салонах, охранных фирмах и строительном бизнесе.

И власти, похоже, бессильны перед масштабами бедствия, которое терзает Марсель с 1970-х годов.

Члены банд следят за всеми подступами к кварталам социального жилья, к конкретным многоэтажкам, где идёт торговля. У посетителей даже иногда проверяют документы.

Торговцев, закладчиков и тех, кто будет стоять "на шухере" вербуют в соцсетях. В своих Telegram-каналах наркомафия использует профессионально снятые клипы и небольшие рекламные ролики для поиска "кадров".

"Как меню в ресторане"

Перед входом в неблагополучный район Les Marronniers, один из оплотов марсельской наркоторговли, посреди дороги лежат старый матрас и перевёрнутый мусорный бак.

Машинам приходится объезжать завалы. "Когда приезжают полицейские, они вынуждены притормаживать. Если к вам мчится головорез из вражеской банды, он не сможет сразу открыть стрельбу. Он сбавит скорость, и у вас будет время подготовиться", – рассказал Мохамед Бенмеддур.

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На стенах вывешены цены на наркотики, "прямо как меню в ресторане", – комментирует соцработник.

По словам прокурора Бессона, чтобы побороть это зло, государство пытается добраться до главарей наркогруппировок, в том числе за рубежом, а также раскрыть схемы отмывания денег.

Министр юстиции создал должности магистратов по связям в Дубае, где укрываются (и инвестируют) наркобароны.

"Незаконные активы должны быть конфискованы, чтобы ослабить мафию", – подытожил он.

"Война на истощение"

Эти усилия начинают приносить плоды. В 2023 году французские власти конфисковали в районе Марселя 7 тонн каннабиса, 107 автоматов и преступные активы на сумму 21 миллион евро.

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Каждый день во втором по величине городе Франции ликвидируется от 5 до 10 точек сбыта наркотиков, утверждает Эдди Сид, представитель полицейского профсоюза.

По его словам, против картелей работает только стратегия постоянного преследования. "Это война на истощение", – уверен он.

Возле социального центра Les Flamants стоит пустой стул. По ночам здешние дельцы греются у костра. Для того чтобы ассоциация, основанная бывшим офицером спецподразделения RAID, смогла развернуть здесь свою деятельность, необходимо было получить разрешение тех, кто контролирует этот район.

Бокс, футбол, импровизированный скалодром – в сопровождении десятка коллег-волонтёров Брюно Помар организует спортивные мероприятия, чтобы восстановить доверие между полицией и населением.

"Это способ вернуть эти районы и показать, что они не заброшены", – поясняет он.

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Но раны, оставленные нарковойнами, могут никогда не затянуться. "Я никогда не смирюсь с убийством Райана, – говорит Летиция Линон. – У него впереди была целая жизнь, и я не прощу тех, кто её отнял".