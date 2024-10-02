By Euronews и AP

Датская полиция расследует обстоятельства двух взрывов у посольства Израиля в Копенгагене. По подозрению в причастности к инцидентам задержаны трое мужчин.

РЕКЛАМА

Полиция Копенгагена сообщила, что два взрыва прогремели в среду на рассвете рядом с израильским посольством, в результате чего близлежащая еврейская школа была закрыта на целый день.

Полиция сообщила, что никто не пострадал. Ведётся расследование, в ходе которого пытаются выяснить, была ли связь между взрывами, прогремевшими около 3:20 утра, и израильской дипломатической миссией. В этом районе расположено еще несколько посольств.

Вооруженные полицейские, поисковые собаки и команды криминалистов осмотрели оцепленную территорию. По подозрению в причастности к взрывам задержаны три человека.

"Двое мужчин были арестованы в поезде на Центральном вокзале Копенгагена. Кроме того, ранее в тот же день мы арестовали мужчину в другом районе Копенгагена", — сообщает датская полиция на своей странице в соцсети X.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что в результате взрывов никто не пострадал, и зданию не был нанесен ущерб

Еврейская школа Копенгагена, Каролинесколен, находится недалеко от посольства Израиля, её уже собирались закрыть в четверг и пятницу в связи с еврейскими новогодними праздниками.

В заявлении лидеров еврейской общины говорится, что теперь вокруг главной синагоги Копенгагена будет установлена дополнительная охрана. Председатель общины Хенрик Гольдштейн призвал всех евреев быть внимательными при передвижении в общественных местах, но добавил:

"Относитесь критически к тому, что вы читаете в социальных сетях и ко всяким слухам. Нет причин воздерживаться от участия в жизни еврейской общины".

Полиция отказалась сообщить подробности об интенсивности взрывов или ущербе, который они могли причинить, но министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард заявил телекомпании TV2, что инцидент "по своей сути серьезный", хотя и предупредил, что пока рано рассуждать о возможных мотивах.

Во вторник вечером район вокруг посольства Израиля в Стокгольме также был перекрыт после громкого взрыва. Позднее полиция сообщила, что результаты осмотра места происшествия указывают на то, что в посольство попали пули. Никто пока не арестован.