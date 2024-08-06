Ни Иран, ни Ливан не хотят полномасштабной войны - эксперт

By Euronews

Аналитик Вашингтонского института ближневосточной политики рассказал о том, почему в Ливане и Иране не хотят полномасштабной войны.

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Иран и его прокси структуры ответят на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. Так считает аналитик Мэтью Левитт из Вашингтонского института ближневосточной политики. Однако как и когда - вопрос. В смерти Хании Тегеран обвиняет Израиль. Последний не подтверждает и не отрицает свою причастность.

Мэтью Левитт, Вашингтонский институт ближневосточной политики: "Любой, кто говорит вам, что точно знает, как будет выглядеть ответ, лжет. Но ответ будет. В этом нет никаких сомнений".

Удары по Израилю обещает нанести и исламистская группировка "Хезболлах". Но многие ливанцы опасаются полномасштабной войны, указывает эксперт.

Мэтью Левитт, Вашингтонский институт ближневосточной политики: "Для "Хезболлах" экономический кризис, даже больше, чем политический, привел в Ливане к ситуации, когда почти никто не хочет полномасштабной войны. Она обернется для Ливана такими разрушениями, что жизнь там станет еще хуже, чем сейчас. Люди понимают, и "Хезболлах" понимает, что, в отличие от войны 2006 года, на этот раз многие ливанцы, вероятно, обвинят "Хезболлах" в развязывании войны, которой никто в Ливане и, тем более, в Израиле не хотел".

В Иране, отмечает аналитик, также не стремятся к полномасштабной войне.

Мэтью Левитт, Вашингтонский институт ближневосточной политики: "Они не хотят, чтобы полномасштабная война дошла до границ Ирана. Не только потому, что понимают, что у Израиля есть реальные возможности, у него есть реальные союзники в лице Соединенных Штатов и других стран. Они (в Тегеране) опасаются, что нечто подобное может вызвать раскол внутри страны и заставить людей задуматься: подождите-ка, может быть, этот режим можно свергнуть".

США предупредили Тегеран, что обострение ситуации в регионе не в интересах Ирана.