Израиль не оставит без ответа ракетную атаку со стороны Ирана

By Euronews

Иран нанес ракетный удар по территории еврейского государства. Израиль заявил, что будут последствия.

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Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что предпринятая Ираном ракетная атака будет иметь последствия. Однако он не уточнил какие именно, и когда. Также военные сообщили о ликвидации в Бейруте еще одного командира группировки "Хезболлах" аль-Факара Ханауи.

Ракетный удар по Израилю Иран нанес во вторник вечером. По данным ЦАХАЛ, по территории еврейского государства были запущены порядка 180 баллистических ракет. Многие были перехвачены. Граждан призвали оставаться в бомбоубежищах.

Сообщается о многочисленных местах попадания осколков или ракет в Тель-Авиве, недалеко от Мертвого моря, на юге и в районе Шарон и рядом с Иерусалимом. Точных данных о пострадавших не поступало.

"Около 10 миллионов мирных жителей стали целями иранских снарядов", - такое сообщение опубликовало минобороны Израиля на платформе Х.

Ранее источники в израильской и американской администрациях сообщили американским СМИ, что Иран может выпустить от 240 до 250 ракет по Израилю. Чтобы достичь целей, ракетам требуется порядка 12 минут.

О том, что Иран готовит удар по Израилю, предупредили США

Тегеран обещал отомстить после израильских ударов, в результате которых было ликвидировано высшее руководство "Хезболлах" в Ливане. Удар был нанесен после того, как ЦАХАЛ начал наземную операцию.

О том, что Иран готовится нанести удар по Израилю баллистическими ракетами, американским СМИ сообщил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник администрации США. "Атака Ирана на Израиль неизбежна", - заявил он. Источник отметил, что Соединенные Штаты активно поддерживают оборонительные приготовления Израиля.

Позднее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари провел специальный брифинг по поводу возможной атаки Ирана. По его словам, Израиль готовится к ракетному обстрелу.

"США предупредили нас о подготовке Ирана к запуску ракет, но на данном этапе не зафиксирован запуск ракет со стороны Ирана", - заявил Хагари. Он добавил, что Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной боевой готовности и что иранское нападение на Израиль будет иметь последствия.

Во вторник утром в ЦАХАЛ заявили, что миллионы израильтян находятся в убежищах, поскольку "Хезболлах" обстреливает ракетами мирных жителей с территории Ливана.

В связи с предупреждением от США о возможной ракетной атаке со стороны Ирана, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал сограждан прислушаться к инструкциям по безопасности Службы тыла.

В видеообращении к нации Нетаньяху сказал, что Израиль "находится в самом разгаре кампании против иранской оси зла" и, "полон решимости вернуть своих жителей в их дома на севере. Вместе с тем Нетаньяху добавил, что впереди страну ждут "большие испытания".

В то же время в Яффо, к югу от Тель-Авива, неизвестные открыли огонь по прохожим на трамвайной остановке. По меньшей мере восемь человек стали жертвами теракта, семеро получили ранения. Полиция сообщает, что два нападавших "нейтрализованы".

Сообщается о подозрении в подготовке теракта в городе Герцелии, к северу от Тель-Авива. Полиция проверяет поступившие сообщения из одной из гостиниц.