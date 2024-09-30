Израиль нанес авиаудар по нефтяным резервуарам в Йемене

By Euronews и AP

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Израильские военные заявили, что десятки их самолетов нанесли удары по объектам хуситов в Йемене в ответ на нападение на Израиль. Целью ударов стали электростанции и нефтяные резервуары в порту города Ходейда.

Телеканал "Аль-Масира", управляемый хуситами, показал, как пожарные борются с огромным пламенем в городе, и сообщил, что по меньшей мере четыре человека погибли и еще 33 получили ранения.

Подконтрольные хуситам СМИ сообщили, что израильские удары затронули порт Рас-Иса и две электростанции в провинции Ходейда.

Йеменские пожарные тушат возгорание в порту Ходейды, 29 сентября 2024. Скриншот из видео AP 4521952

Выступая перед военнослужащими в Тель-Авиве, министр обороны Израиля Йоав Галлант сказал, что удары были "впечатляющими".

"Мы не заинтересованы в расширении войны, мы не заинтересованы в поиске дополнительных фронтов, но если кто-то нападет на Израиль, как это недавно сделали хуситы с помощью ракет и на протяжении всей войны с помощью крылатых ракет и беспилотников, любой, кто совершит такое нападение, мы рассчитаемся с ним, и мы знаем, как это сделать", — заявил он.

В свою очередь хуситы заявили, что приняли меры предосторожности, а удары Израиля не остановят их атаки на морские пути и на Израиль.

В субботу хуситы нанесли удар баллистической ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион, когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл туда рейсом из США.

С ноября прошлого года группировка регулярно совершает нападения на суда в Красном море, которые, по ее мнению, связаны с Израилем. При этом многие суда, ставшие объектом нападения, не имеют никакого отношения к этой стране.

"Мы доберемся до любого, кто причиняет или пытается причинить вред гражданам Государства Израиль. Самым простым способом, и мы применим все необходимые меры, используя все имеющиеся у нас возможности, а у нас есть еще много возможностей, чтобы углубить и расширить удар", — заявил генерал-майор Том Бар, командующий ВВС Израиля.

Между тем по меньшей мере 105 человек погибли в результате израильских авиаударов по Ливану за последние сутки. Более 350 — получили ранения. Это данные Министерства здравоохранения страны.

Спасатели выносят раненного мужчину из разрушенного здания в городе Сайда, Ливан, 29 сентября 2024 Mohammad Zaatari/AP Photo

Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что правительство страны, испытывающее нехватку средств, с трудом справляется с растущим числом перемещенных лиц, которое, по его словам, может составлять "до одного миллиона человек".

"В 772 убежищах нашли приют 118 000 человек. Эти 118 000 человек удовлетворяют свои основные потребности. Это и жилье, и предметы первой необходимости, и еда, и все остальное. Но, по оценкам, число перемещенных лиц намного превышает эту цифру", — сказал он.

БАПОР оценивает число перемещенных лиц в 70 тысяч человек.

Израиль и "Хезболлах" почти ежедневно обмениваются огнем с начала войны в Газе в октябре прошлого года, что привело к перемещению десятков тысяч людей по обе стороны границы.

Удары вглубь Ливана усилились в последнюю неделю, особенно после убийства в пятницу главы "Хезболлах" Хасана Насраллы в южном пригороде Бейрута.

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Папа Франциск беседует с журналистами на борту самолета из Бельгии в Италию, 29 сентября 2024 Andrew Medichini/AP Photo

Выступая перед журналистами в самолете в Италию из Бельгии, папа римский Франциск высказал мнение, что атаки Израиля в Газе и Ливане были "аморальными" и непропорциональными.

"Когда есть что-то непропорциональное, можно увидеть тенденцию к доминированию, которая выходит за рамки морали. Страна, которая с помощью своей силы делает такие вещи — я имею в виду любую страну, — которая делает такие вещи в таком преувеличенном виде, это аморальные действия", — сказал он.