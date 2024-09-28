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Через несколько часов после того, как Израиль и "Хезболлах" подтвердили смерть лидера исламской группировки Хасана Насраллы, пресс-секретарь израильской армии Рони Каплан рассказа Euronews из Тель-Авива о напряженном и "очень важном" для него дне.

"Это важный день для всех нас, кто борется с террором, не только для Израиля", - сказал он, обращаясь к странам, чьи граждане стали жертвами "Хезболлах", начиная с самих ливанцев, а также "американцев, британцев, французов, сирийцев и аргентинцев", потому что "на руках Насраллы кровь тысяч людей из этих стран".

"Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетантаяху предупредил, что атакует Ливан с полной силой. Мы так и сделали, - сказал Каплан. - Он также пообещал, что мы не остановимся, пока не достигнем своей цели. Мы и это сделали, хотя миссия не заканчивается со смертью Насраллы, потому что наша конечная цель - не позволить, чтобы гражданское население Израиля вынуждено было скрываться внутри своей собственной страны".

"Мы говорим о 60 000 человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в тот момент, когда "Хезболлах" присоединилась к ХАМАС в борьбе против Израиля после 7 октября", - добавил он.

Когда Израиль прекратит удары по Ливану?

На вопрос о том, когда Израиль прекратит свои операции в Ливане, у Рони Каплана есть четкий ответ: "Когда "Хезболлах" перестанет грубо нарушать резолюции ООН".

Между тем возможность наземного вторжения "все еще рассматривается", по словам пресс-секретаря ЦАХАЛ: "Если "Хезболах" не отодвинется на север, чтобы восстановить нормальную жизнь, мы продолжим постепенно и с нарастающей интенсивностью наносить удары по террористической группировке и ее лидерам до тех пор, пока население не будет в безопасности. Наземное вторжение не исключено, но и не подтверждено".

На этом фоне лидер ХАМАС усилил свою охрану. Он является еще одной целью израильской армии.

"Мы еще не добрались до него Мы добрались до других лидеров, но не до главного, но рано или поздно мы это сделаем", - уверен Каплан.

Все это вызывает опасения, что предложенное Соединенными Штатами и Францией прекращение огня не будет достигнуто.

"На данный момент оно не будет реализовано, поскольку армия не получила никаких указаний от правительства, поэтому мы движемся вперед", - заключил пресс-секретарь ЦАХАЛ.