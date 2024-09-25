Израиль перехватил самый дальний за 11 месяцев удар "Хезболлах"

"Хезболлах" выпустила десятки ракет по Израилю, в том числе снаряд большой дальности, который вызвал сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве и центральных районах Израиля. Это был самый дальний удар группировки за почти год обменов.
На фоне угрозы полномасштабной войны "Хезболлах" выпустила десятки ракет по Израилю, в том числе один снаряд большой дальности, который вызвал сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве и центральных районах Израиля.
Израиль заявил, что перехватил снаряд, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Ночью и в среду израильские военные заявили, что нанесли удары по нескольким объектам "Хезболлах", включая склады оружия, что привело к вторичным взрывам.
ЦАХАЛ также утверждает, что обнаружил, поразил и уничтожил здание в районе Нафахия на юге Ливана, из которого в среду была запущена ракета в сторону Тель-Авива.
Во вторник израильские военные убили высокопоставленного командира "Хезболлах" в ходе двухдневной кампании бомбардировок, в результате которой погибли более 560 человек, а тысячи жителей южного Ливана были вынуждены искать убежище.
Семьи из южного Ливана стекались в Бейрут и Сайду, ночуя в школах, превращенных в убежища, машинах, парках и на пляже.
Многие также пытались покинуть Ливан, создавая пробки на границе с Сирией. Некоторые предпочли перебраться в соседнюю страну, где уже 14-й год идет гражданская война, опасаясь эскалации конфликта между "Хезболлах" и Израилем.
Исса Байдуд бежал из деревни Шихине, когда она подверглась бомбардировке, и вместе со своей большой семьей отправился в Бейрут. Они спали в машинах на обочине дороги, потому что убежища были переполнены.
"Мы с огромным трудом добрались сюда, - сказал Байдун, отвергая утверждения Израиля о том, что удары наносятся лишь по военным целям. - Мы покинули наши дома, потому что Израиль нападает на гражданских лиц".
Отвечая на вопрос о предполагаемой продолжительности операций в Ливане, представитель военного ведомства контр-адмирал Даниэль Хагари сказал, что Израиль стремится сделать их "как можно более короткими, поэтому мы атакуем с большой силой. В то же время мы должны быть готовы к тому, что это может занять больше времени".
Напряженность между Израилем и ливанской боевой группировкой "Хезболлах" неуклонно возрастала в течение последних 11 месяцев. "Хезболлах" обстреливает север Израиля ракетами, снарядами и беспилотниками в знак солидарности с палестинцами в Газе и своим союзником ХАМАС.
В ответ Израиль наносит все более мощные авиаудары и убивает командиров "Хезболлах", угрожая провести более масштабную операцию.
Совет Безопасности ООН назначил экстренное заседание по Ливану на среду по просьбе Франции.
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с понедельника в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 564 человека, в том числе 50 детей и 94 женщины, и что более 1800 человек получили ранения.
Это ошеломляющее число для страны, всё еще переживающей смертоносную атаку на коммуникационные устройства на прошлой неделе, в результате которой погибли десятки людей и около 3000 получили ранения - многие из них были гражданскими лицами.
Ливан обвинил в этом нападении Израиль, но Израиль не подтвердил и не опроверг свою ответственность.