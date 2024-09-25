Израиль перехватил самый дальний за 11 месяцев удар "Хезболлах"

By Euronews и AP

"Хезболлах" выпустила десятки ракет по Израилю, в том числе снаряд большой дальности, который вызвал сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве и центральных районах Израиля. Это был самый дальний удар группировки за почти год обменов.

РЕКЛАМА

На фоне угрозы полномасштабной войны "Хезболлах" выпустила десятки ракет по Израилю, в том числе один снаряд большой дальности, который вызвал сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве и центральных районах Израиля.

Израиль заявил, что перехватил снаряд, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Ночью и в среду израильские военные заявили, что нанесли удары по нескольким объектам "Хезболлах", включая склады оружия, что привело к вторичным взрывам.

ЦАХАЛ также утверждает, что обнаружил, поразил и уничтожил здание в районе Нафахия на юге Ливана, из которого в среду была запущена ракета в сторону Тель-Авива.

Во вторник израильские военные убили высокопоставленного командира "Хезболлах" в ходе двухдневной кампании бомбардировок, в результате которой погибли более 560 человек, а тысячи жителей южного Ливана были вынуждены искать убежище.

Семьи из южного Ливана стекались в Бейрут и Сайду, ночуя в школах, превращенных в убежища, машинах, парках и на пляже.

Многие также пытались покинуть Ливан, создавая пробки на границе с Сирией. Некоторые предпочли перебраться в соседнюю страну, где уже 14-й год идет гражданская война, опасаясь эскалации конфликта между "Хезболлах" и Израилем.

Lebanese citizens who fled the southern villages amid ongoing Israeli airstrikes Monday, sit on their cars at a highway that links to Beirut city, in the southern port city of Mohammad Zaatari/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Исса Байдуд бежал из деревни Шихине, когда она подверглась бомбардировке, и вместе со своей большой семьей отправился в Бейрут. Они спали в машинах на обочине дороги, потому что убежища были переполнены.

"Мы с огромным трудом добрались сюда, - сказал Байдун, отвергая утверждения Израиля о том, что удары наносятся лишь по военным целям. - Мы покинули наши дома, потому что Израиль нападает на гражданских лиц".

Отвечая на вопрос о предполагаемой продолжительности операций в Ливане, представитель военного ведомства контр-адмирал Даниэль Хагари сказал, что Израиль стремится сделать их "как можно более короткими, поэтому мы атакуем с большой силой. В то же время мы должны быть готовы к тому, что это может занять больше времени".

Напряженность между Израилем и ливанской боевой группировкой "Хезболлах" неуклонно возрастала в течение последних 11 месяцев. "Хезболлах" обстреливает север Израиля ракетами, снарядами и беспилотниками в знак солидарности с палестинцами в Газе и своим союзником ХАМАС.

В ответ Израиль наносит все более мощные авиаудары и убивает командиров "Хезболлах", угрожая провести более масштабную операцию.

Совет Безопасности ООН назначил экстренное заседание по Ливану на среду по просьбе Франции.

Smoke rises from Israeli airstrikes on villages in the Nabatiyeh district, seen from the southern town of Marjayoun, Lebanon, Monday, Sept. 23, 2024 Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с понедельника в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 564 человека, в том числе 50 детей и 94 женщины, и что более 1800 человек получили ранения.

Это ошеломляющее число для страны, всё еще переживающей смертоносную атаку на коммуникационные устройства на прошлой неделе, в результате которой погибли десятки людей и около 3000 получили ранения - многие из них были гражданскими лицами.

РЕКЛАМА

Ливан обвинил в этом нападении Израиль, но Израиль не подтвердил и не опроверг свою ответственность.