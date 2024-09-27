С начала недели, когда Израиль усилил удары по объектам шиитской группировки "Хезболлах", в Ливане погибли почти 700 человек. Десятки тысяч - бежали от боевых действий в соседнюю Сирию.

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В результате эскалации боевых действий между Израилем и "Хезболлах" в Ливане на этой неделе погибло около 700 человек, в том числе - не менее 150 женщин и детей. Такие данные привело ливанское министерство здравоохранения.

ЦАХАЛ, активизировав удары по югу и востоку соседней страны, утверждает, что они нацелены на военные объекты и руководство военизированной группировки.

Множатся сообщения о стягивании израильских танков и бронетехники к северной границе. Командиры объявили о призыве резервистов. Израильское правительство предупредило: если "Хезболлах" продолжит атаковать еврейское государство, то Ливан постигнет учесть Газы.

В пятницу продолжился обстрел территории Израиля со стороны Ливана, в результате чего один человек получил осколочные ранения. По сообщениям израильских военных, были перехвачены несколько беспилотников и с десяток снарядов в северном районе Нижней Галилеи, выпущенных с территории Ливана.

По данным Международной организации по миграции, более 200 000 ливанцев были вынуждены покинуть свои дома с тех пор, как "Хезболлах" в прошлом году начала наносить ракетные удары по Израилю в поддержку ХАМАС. А с начала недели десятки тысяч людей бежали от бомбардировок в соседнюю Сирию.

МИД Ливана, в свою очередь, сообщает о "систематическом уничтожении Израилем ливанских приграничных деревень" на юге и востоке страны.

В одной из них, - деревне Шибаа, что на границе с Сирией, как пишут местные госСМИ, в результате пятничного авиаудара погибли 9 членов одной семьи.

В районе Кфар-Ябус в Сирии недалеко от границы с Ливаном погибли пять солдат сирийской армии, ещё один получил ранения, сообщило в пятницу сирийское государственное информагентство SANA со ссылкой на неназванного военного чиновника.

Франция, США и другие союзники призвали к 21-дневному прекращению огня. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ продолжит военную операцию в Ливане "до победы" над "Хезболлах".