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Урегулирование конфликта Израиля с Ливаном должно начаться с Газы (глава ливанского минздрава)

Фирас Абиад утверждает, что только прекращение боевых действий в Газе может привести к урегулирвоанию ситуации в регионе.
Фирас Абиад утверждает, что только прекращение боевых действий в Газе может привести к урегулирвоанию ситуации в регионе. Авторское право euronews screenshot
Авторское право euronews screenshot
By Надежда Дрямина
Опубликовано
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С прекращением огня в секторе Газа завершится военное противостояние Израиля с "Хезболлах" и другими военизированными группировками в регионе, убеждён министр здравоохранения Ливана.

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"Ливанский народ хочет мира", - заявил в интервью министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад, рассуждая о резко возросшей угрозе эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Взгляды относительно военного противостояния Израиля с "Хезболлах" в ливанском правительстве сильно разнятся. Кабинет, два министра в котором являются членами группировки, не без труда пытается выработать единую позицию.

Фирас Абиад, министр здравоохранения Ливана: "Хезболлах" чётко заявила: если конфликт в Газе завершится, то и она прекратит все свои действия. Думаю, все понимают, что прекращение огня в Газе лишит оправдывающих обстоятельств все негосударственные субъекты - будь то организации в Ливане, в Ираке, в Йемене, в любой другой стране".

Помимо "Хезболлах", в число таких негосударственных субъектов входят ХАМАС, хуситы и союзные Ирану группировки в Ираке. Однако ООН своей резолюцией под номером 1701 обязала правительство Ливана разоружить "Хезболлах" ещё в 2006 году.

Фирас Абиад, министр здравоохранения Ливана: "Эту резолюцию нарушает и Израиль, оккупируя некоторые районы Ливана, израильские военные самолёты продолжают вторгаться в воздушное пространство Ливана и наносить удары поего территории".

Как результат: тысячи жертв среди гражданского населения. Особенно от израильских ударов страдает юг Ливана и долина Бекаа, где, как утверждается, "Хезболлах" имеет свои укрытия и бункеры. Уничтожаются не только военные объекты, но и населённые пункты.

Фирас Абиад, министр здравоохранения Ливана: "Ливан уже переживает многочисленные кризисы. Мы находимся в глубоком финансовом кризисе, принимаем большое число беженцев - почти 1,5 миллиона человек. Это треть нашего населения. Вы знаете, эта война, которая продолжается уже почти год, стала огромной нагрузкой на нашу систему".

Тысячи людей покинули свои деревни на юге и в долине Бекаа, чтобы найти убежище в провинции Бейрут, в ливанских горах и на севере страны.

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