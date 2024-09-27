Миссия ООН в Ливане переживает "самый сложный период" после войны 2006 года

Созданный в 1978 году миротворческий контингент, насчитывающий более 10 000 человек из 50 стран, регулярно патрулирует "голубую линию" - границу между Ливаном и Израилем, установленную ООН, а также принимает участие в усилиях по деэскалации напряженности между двумя сторонами.

РЕКЛАМА

"Со времен войны 2006 года UNIFIL ещё не была свидетелем более напряженной ситуации в Ливане", - заявил представитель миротворческой миссии.

Более 10 000 миротворцев из 50 стран, созданных в 1978 году, регулярно патрулируют "голубую линию" - границу между Ливаном и Израилем, установленную ООН, а также принимают участие в усилиях по деэскалации напряженности между двумя сторонами.

После того как Израиль начал новую волну атак по всему Ливану, утверждая, что наносит удары по целям "Хезболлах", страна столкнулась с новым гуманитарным кризисом.

По данным Международной организации по миграции, в стране погибло более 600 человек и более 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

В беседе с Euronews представитель UNIFIL рассказал о проблемах, с которыми сталкивается миссия.

Батальон UNIFIL на наблюдательной вышке в Аббасие, ливанской деревне на границе с Израилем, 10 января 2024 г. Hussein Malla/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

"Это, безусловно, самый сложный период для миссии и страны с 2006 года, а возможно, и раньше, - сказала Андреа Тененти. - Интенсивность бомбардировок беспрецедентна по сравнению с последними 13 месяцами. С октября прошлого года трансграничные обстрелы не прекращаются. За последние четыре-пять дней число погибших почти достигло уровня 2006 года".

По словам Тененти, сложившаяся ситуация мешает деятельности миротворческой миссии.

"Наши войска в основном остаются на 50 базах, которые мы располагаем вблизи "голубой линии". Трудно отслеживать ситуацию, - пояснил он. - Мы делаем это с помощью наших радаров, но главное - это посредническая деятельность, которую осуществляет глава миссии и которая нуждается в поддержке международного сообщества".

Подготовка к наземному наступлению

Израиль заявляет, что готовится к наземному вторжению, и мы спросили Тененти, есть ли у него опасения по поводу того, что может произойти дальше.

"Трудно предсказать, как могут развиваться события, - сказал он в интервью Euronews. - Израиль сказал, что готов к наземному вторжению, но важно другое - мы присутствуем там, мы не видим никаких движений. Даже в 2006 году миссия оставалась на месте во время вторжения Израиля, так что мы не думаем, что это обязательно означает, что миссия ВСООНЛ должна быть снята".

Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах миссия может быть снята, Тененти сказал, что это может произойти в том случае, если условия станут настолько плохими, что миссия не сможет работать, но добавил, что решение будет принимать Совет Безопасности.

"Здесь действуют многие факторы, -сказал он, - есть решение, и мы говорим об этом уже довольно давно, и это выполнение резолюции 1701, которая также способствовала прекращению войны 2006 года. Это означает, что на юг будет переброшено больше ливанской армии и, самое главное, будет создана зона, свободная от оружия, от реки Литани до "голубой линии". В этой зоне будет находиться только ливанская армия".

В среду "Хезболлах" заявила, что нанесла удар по штаб-квартире Моссада ракетой, выпущенной в сторону Тель-Авива, но позже перехваченной. Тем временем США и Франция призвали к 21-дневному прекращению огня. Израиль отверг это предложение, заявив, что продолжит борьбу с "Хезболлах".

"Это предложение очень важно, - отметил Тененти, - оно показывает, что другие страны, помимо Франции и США, включая Италию, хотят найти решение, поскольку региональный конфликт может иметь последствия для всего региона".

Ливанские солдаты оцепили район на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, 26 сентября 2024 г. Hussein Malla/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Посреднические усилия по деэскалации напряженности предпринимаются UNIFIL , и Тененти сказал, что диалог ведется как с ливанской армией и властями, так и с другими сторонами, такими как "Хезболла" и израильская армия.

РЕКЛАМА

"Мы все еще пытаемся найти решение с помощью посреднических усилий и благодаря работе главы миссии, который поддерживает этот канал связи с обеими сторонами, чтобы попытаться снизить риски, хотя ситуация очень серьезная. Мы стараемся содействовать этим переговорам, но наша миссия не является политической", - отметил Тененти.

По словам Тененти, миссия также предлагает гуманитарную помощь местному населению, включая медицинскую помощь и поддержку больниц.

Он пояснил, что большинство деревень на юге были покинуты, а перемещённые лица перебрались в Бейрут или северные районы.

Тем временем израильская воздушная атака продолжалась до четверга, а зона операции расширилась за пределы востока и юга страны.