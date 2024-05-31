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Большинство греков - за Евросоюз

Здание греческого парламента в Афинах
Здание греческого парламента в Афинах Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Кнарик Хачатрян
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По данным многих опросов, большинство населения Греции имеет положительное мнение о ЕС. Двое из трех греков сегодня выступают за сохранение членства в ЕС.

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Большинство греков, похоже, имеют хорошее мнение о ЕС. Таковы данные недавнего опроса местного аналитического центра DIANEOSIS. Однако некоторые респонденты отмечают, что членство их страны в ЕС принесло больше пользы блоку, а не самой Греции.

Фэй Макантаси, директор по исследованиям компании DIANEOSIS:

"Согласно большинству данных, подавляющая часть греков (с некоторыми колебаниями в период финансовой помощи) имеют положительное мнение о ЕС".

Данные за последнее десятилетие показывают, что большинство греков выступают за ЕС. Однако в период с 2015 по 2016 год разрыв между сторонниками и противниками увеличился. Почему?

Манос Папазоглу, доцент кафедры политики и международных отношений Пелопоннесского Университета:

"Существует большое признание ЕС и особенно тех преимуществ, которые мы получаем. Это утешение после великого периода кризиса, который мы пережили. В Греции нет такого евроскептицизма, как в других странах. Он намного ниже и в основном ориентирован на улучшение результатов политики внутри ЕС".

Основной проблемой Греции является отсутствие доверия к политическим институтам и политическим лидерам, большинство греков, похоже, доверяют институтам ЕС больше, чем своим национальным.

Фэй Макантаси, директор по исследованиям компании DIANEOSIS:

"Большинство греков также кажутся более недовольными своей демократической системой, чем жители других стран ЕС. Например, четверо из десяти греков в возрасте от 25 до 39 лет считают, что в нашей стране нет сильной демократии".

Около 36% греков уверены, что и через 10 лет ЕС будет существовать в своём нынешнем виде. 37% полагают, что некоторые страны выйдут из блока. А более 10% считают, что Евросоюз прекратит свое существование.

Манос Папазоглу, доцент кафедры политики и международных отношений Пелопоннесского Университета:

"Мы пережили 15 лет кризиса подряд. Еврозона, миграция, брексит, пандемия, рецессия и все такое. Евросоюз выдержал все это. Это сообщение в основном было передано гражданам, которые убеждены, что Европейский Союз существует и останется со своими трудностями и ограничениями. Итак, главный вопрос: имея в виду, что у нас есть эта Европа, как мы собираемся ее менять?"

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