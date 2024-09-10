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Трамп и Харрис готовятся к первым дебатам

Кандидаты в президенты США Камала Харрис (слева) и Дональд Трамп (справа)
Кандидаты в президенты США Камала Харрис (слева) и Дональд Трамп (справа) Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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11 сентября в 3 часа утра по СЕТ на телеканале ABC пройдут первые (и, возможно, единственные) дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

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Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис готовятся к своим первым дебатам перед выборами 2024 года в ноябре. Мероприятие пройдет в Филадельфии в среду в 3 часа утра по центральноевропейскому времени.

Дебаты представят американским избирателям состояние предвыборной гонки, которая кардинально изменилась с тех пор, как действующий президент-демократ Джо Байден выбыл из неё в июне.

Аналитики полагают, что, поскольку это единственные запланированные дебаты между двумя кандидатами, они могут стать решающим моментом в предвыборной гонке.

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