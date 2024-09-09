Столкновение бензовоза с грузовиком в Нигерии: десятки жертв

By Euronews и Associated Press, Reuters

Мощный взрыв унёс жизни по меньшей мере 48 человек в результате столкновения бензовоза с грузовиком, перевозившим коров.

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В Нигерии бензовоз столкнулся лоб в лоб с грузовиком, перевозившем крупный рогатый скот, что привело к взрыву, в результате которого погибли по меньшей мере 48 человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям страны.

Трагедия произошла на оживлённом шоссе в сельскохозяйственном штате Нигер, в центрально-западной части Нигерии.

По словам Абдуллахи Баба-Араба, главы регионального Агентства по чрезвычайным ситуациям, помимо большого количества человеческих жертв, в результате аварии заживо сгорели не менее 50 коров.

На месте аварии ведутся поисково-спасательные работы, добавил чиновник.

По имеющейся информации, первоначально сотрудники экстренных служб обнаружили 30 тел, позже было объявлено, что найдено ещё 18 тел погибших. Проводится массовое захоронение жертв.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Нигерийская государственная компания NNPC Ltd на прошлой неделе подняла цены на бензин по меньшей мере на 39%, что стало вторым крупным повышением за последнее время. В стране отмечает дефицит топлива, что вынуждает автомобилистов часами стоять в очередях по всей стране.

Из-за отсутствия эффективной железнодорожной системы для перевозки грузов аварии с участием бензовозом со смертельным исходом часто происходят на большинстве основных дорог Нигерии, самой густонаселённой страны Африки.

Только в 2020 году, по официальным данным, произошла 1531 авария с участием бензовозов, в результате чего погибли 535 человек и 1142 получили ранения.