7 мигрантов и водитель погибли в ДТП в Албании

By Euronews

Нелегальные мигранты попали в смертельное ДТП в Албании, пытаясь уйти от преследования полицейских

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8 человек, в том числе 7 нелегальных мигрантов и местный водитель погибли на юго-востоке Албании, пытаясь уйти от преследования полицейских. Машина не остановилась на посту, а затем на высокой скорости вылетела с дороги и разбилась о камни на берегу реки Вьоса.

Инцидент произошел примерно в 240 километрах к юго-востоку от Тираны.

Албания не является основным маршрутом для мигрантов, но небольшие группы из арабских стран и Азии используют ее, чтобы добраться до Италии по морю или в другие страны по суше.