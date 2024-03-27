Германия: смертельная авария под Лейпцигом

By Euronews

Автобус компании Flixbus съехал с дороги в кювет и перевернулся

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По меньшей мере 5 человек погибли в среду в результате аварии с участием междугороднего автобуса на шоссе в восточной Германии.

Автобус Flixbus направлялся из Берлина в Цюрих, на его борту находились более 50 пассажиров и два водителя.

Авария произошла на трассе A9 около Лейпцига около 10 часов утра. Шоссе, соединяющее Берлин с Мюнхеном, было закрыто в обоих направлениях.

По невыясненным причинам автобус съехал с шоссе и перевернулся.

Представитель полиции сообщил, что в результате аварии пострадали 50 человек, 10 из них получили тяжелые травмы. Для эвакуации были вызваны четыре спасательных вертолета и несколько машин скорой помощи.