Израиль нанес авиаудары по Сирии

By Euronews и AP

Израиль вновь нанес несколько авиаударов по центру Сирии. Погибли не менее 14 человек, среди них есть гражданские лица.

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Израиль в воскресенье вечером нанес авиаудары по нескольким районам в центральной Сирии, сообщило сирийской государственное информагентство SANA.

По меньшей мере 14 человек погибли, 43 — получили ранения, пишет SANA со ссылкой на директора больницы города Масьяф в провинции Хама Файсала Хадара. Также было повреждено шоссе, и возникли пожары.

Как заявил базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, не менее четверых погибших — гражданские лица. По данным проекта, один из ударов был нанесен по научно-исследовательскому центру в Масьяфе, другие — по объектам, где "присутствуют проиранские группы и эксперты по разработке оружия".

Местные СМИ также сообщили об ударах по прибрежному городу Тартус.

"Наша противовоздушная оборона сбила несколько ракет", — цитирует SANA слова собеседника в военных кругах.

Израильские военные отказались комментировать сообщения иностранных СМИ. В Тель-Авиве утверждают, что Сирия — важный пункт для транзита иранского оружия для ливанской группировки "Хезболлах".

Столкновения между "Хезболлах" и ЦАХАЛ продолжаются с момента начала войны в Газе.