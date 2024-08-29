Израильские военные уничтожили пятерых боевиков в Тулькарме - ЦАХАЛ

By Euronews

В ходе военной операции на Западном берегу Иордана военные уничтожили пятерых боевиков. В их числе был разыскиваемый Израилем террорист - полевой командир Мухаммед Джабер.

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Армия обороны Израиля во второй день операции "Летние лагеря" на Западном берегу реки Иордан уничтожила пять палестинских боевиков. В их числе Мухаммед Джабер, самый разыскиваемый террорист в Иудее и Самарии, командир местного крыла группировки "Исламский джихад".

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что боевики скрывались в мечети в Тулькарме. Еще один человек был задержан. В ходе рейда легкое ранение получил израильский военнослужащий.

В среду по меньшей мере девять палестинских боевиков были убиты в результате серии ударов беспилотников и столкновений с израильскими войсками в Дженине и Фараа. Еще трое палестинцев были убиты недалеко от Дженина и в Нур-Шамсе.

С начала операции ЦАХАЛ, по данным палестинских СМИ, в городах на Западном берегу Иордана, погибли 17 человек.

Рейд, в котором участвуют бригада "Кфир", элитное подразделение "Дувдеван", саперы и пограничная полиция, как ожидается, продлится по меньшей мере несколько дней. Об этом пишут израильские СМИ со ссылкой на источники в армии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль немедленно прекратить операцию, заявив, что она "подогревает и без того взрывоопасную ситуацию". США призвали израильские силы принять "все возможные меры" для защиты жизни мирных жителей.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил ввести санкции против ряда израильских министров "за разжигание ненависти и нарушение прав человека". Однако пока неясно, будет ли это предложение реализовано.

Тем временем в Брюсселе проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, на которой обсуждаются в том числе отношения ЕС с Турцией, и ситуация на Ближнем Востоке.