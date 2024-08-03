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Высшие командные чины ХАМАС и "Хезболлах" убиты в результате израильских ударов

Последствия удара дрона по автомобилю с предположительно боевиками ХАМАС
Последствия удара дрона по автомобилю с предположительно боевиками ХАМАС Авторское право Majdi Mohammed/Copyright 2024 The AP All rights reserved
Авторское право Majdi Mohammed/Copyright 2024 The AP All rights reserved
By euronews
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В ЦАХАЛ заявили, что в субботу в результате ударов были убиты командир крыла ХАМАС в Тулькарме Хайтам Балиди и один из лидеров Южного фронта "Хезболлах" Али Абд Али.

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Армия обороны Израиля заявила в субботу, что в результате удара беспилотника в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан были убиты "пятеро вооруженных людей, направлявшихся для совершения террористической атаки".

Палестинские СМИ сообщили, что среди погибших - Хайтам Балиди, командир местного крыла ХАМАС в Тулькарме.

Тулькарм и находящиеся в нем два лагеря беженцев стали одной из главных горячих точек на Западном берегу, где регулярно проходят рейды израильских сил. В городе действуют палестинские группировки боевиков, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад. С начала войны в секторе Газа на Западном берегу были убиты около 600 палестинцев.

Новая виток эскалации напряженности в регионе возник после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Чуть позже в ЦАХАЛ сообщили, что в результате еще одного удара в Южном Ливане, недалеко от города Тир был убит Али Абд Али, "центральная фигура" так называемого Южного фронта "Хезболлах" и ответственный за планирование и проведения многочисленных атак на Израиль.

В Армии обороны Израиля опубликовали видео удара.

Ликвидация одного из командующих "Хезболлах" прошла на фоне ожидания ответных мер на убийство Хании, которые пообещали Иран и его прокси-структуры, включах "Хезболлах". Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее приказал нанести прямой удар по Израилю.

В связи с этим крупные авиакомпании приостановили свои рейсы в Тель-Авив и Бейрут.

Президент Джо Байден заявил, что призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воспользоваться шансом на прекращение огня с ХАМАС, добавив, что убийство Хании в Иране "не помогло" усилиям по переговорам о прекращении войны.

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