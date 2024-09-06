Израильские войска ушли из Дженина

By Euronews

Подразделения ЦАХАЛ покинули Дженин, в Секторе Газа начался второй этап вакцинации от полиомиелита

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Израильские войска покинули город Дженин на Западном берегу Иордана, где они находились в рамках операцию «Летние лагеря».

По сообщениям палестинских источников, погибли по меньшей мере 29 палестинцев — большиснтво из них участники вооружённых группировок. Представители ЦАХАЛа подтвердили ликвидацию 14 боевиков и арест ещё 30-ти. В Израиле заявили, что, несмотря на выход из Дженина, продолжают операцию «Летние лагеря», которая идёт 10 дней и уже стала крупнейшей в этом районе более чем за два десятилетия. По данным израильских СМИ, на Западном берегу было задействовано вдвое больше сил, чем в то же время в Секторе Газа.

В Газе, между тем, в четверг в результате удара по лагерю беженцев погибли четыре человека, а среди пострадавших оказались дети. Ранее минздрав Сектора, находящийся под контролем ХАМАС, заявлял, что число жертв с начала войны почти достигло 41 тысячи человек.

На юге Газы на этом фоне начался второй этап массовой вакцинации от полиомиелита, которая проходит под эгидой крупнейших международных гуманитарных организаций.

Ханан Балхи, региональный директор ВОЗ:

«Полиомиелит был искоренён во всех странах мира, кроме двух — Афганистана и Пакистана. Поэтому возвращение полиомиелита после 25 лет отсутствия на оккупированные палестинские территории вызывает большую тревогу в мировом сообществе и в ВОЗ, особенно за детей, которые потенциально могут оказаться парализованными».

Гуманитарная ситуация в Секторе Газа вызывает большое беспокойство в ООН: по данным организации, в августе более миллиона палестинцев не могли получать достаточно продуктов питания.